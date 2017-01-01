Синоптики рассказали, какую погоду ждать 10 декабря

Сегодня в Украине будет преимущественно без осадков.

10 декабря в Украине будет облачно с прояснениями. Осадки ожидаются всего в двух областях. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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На западе страны облачно с прояснениями.В Ивано-Франковске - дождь со снегом, а в Ужгороде - обильные дожди. Воздух прогреется в пределах +3…+7 градусов по Цельсию ночью заморозки до -2.

На востоке Украины также облачно с прояснениями. На улице +2…+6 градусов по Цельсию. Ночью заморозки до -2.

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Южным регионам обещают хмурый день, но без осадков. На термометре +5…+12 градусов по Цельсию. Ночью мороз до -1.

В северной части страны 10 декабря будет переменчивая облачность. Днем воздух прогреется в пределах +3…+6 градусов, ночью - заморозки до -1.

В Центральной Украине ожидается сухой солнечный день. Столбик термометра поднимется к максимальной отметке +6 градусов по Цельсию. Ночью мороз до -2 градусов.

В Киеве облачно с прояснениями. На улице +4…+6, ночью - до -1.

Напомним, известен прогноз погоды на выходные: мокрый снег и дожди. Особых осадков не ожидается. Ночью по всей Украине за исключением южных областей подморозит - до -4 градусов.

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