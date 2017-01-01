“Воли хватает”: Меркель позитивно оценила переговоры Зеленского и Путина

Ангела Меркель прокомментировала итоги “нормандского формата” и двусторонних переговоров между Зеленским и Путиным.

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Канцлер Германии Ангела Меркель позитивно оценила переговоры между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом Меркель заявила в ходе совместного брифинга по итогу “нормандских переговоров”.

У меня ощущение после нашей встречи - мы почувствовали добрую волю решать сложные вопросы. Этой воли, наконец-то, хватает. Мы видим абсолютно реалистичным решение этих проблем, - сказала Меркель.

Отдельно Меркель отметила важность двусторонних переговоров между Путины и Зеленским.

Президент Путин и президент Зеленский встретились сегодня. Мы оцениваем очень позитивно эту встречу. Я надеюсь, что наша встреча, и двусторонняя встреча между президентами прошли на благо всех сторон, - добавила она.

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Напомним, Меркель поддержала пересмотр минских соглашений. Меркель поддержала пересмотр минских соглашений.

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