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“Воли хватает”: Меркель позитивно оценила переговоры Зеленского и Путина

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Ангела Меркель прокомментировала итоги “нормандского формата” и двусторонних переговоров между Зеленским и Путиным.
Меркель прокомментировала переговоры Зеленского и Путина
Меркель прокомментировала переговоры Зеленского и Путина
ЕРА

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Канцлер Германии Ангела Меркель позитивно оценила переговоры между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом Меркель заявила в ходе совместного брифинга по итогу “нормандских переговоров”.

У меня ощущение после нашей встречи - мы почувствовали добрую волю решать сложные вопросы. Этой воли, наконец-то, хватает. Мы видим абсолютно реалистичным решение этих проблем, - сказала Меркель.

Отдельно Меркель отметила важность двусторонних переговоров между Путины и Зеленским. 

Президент Путин и президент Зеленский встретились сегодня. Мы оцениваем очень позитивно эту встречу. Я надеюсь, что наша встреча, и двусторонняя встреча между президентами прошли на благо всех сторон, - добавила она.

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Напомним, Меркель поддержала пересмотр минских соглашений. Меркель поддержала пересмотр минских соглашений.

 

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Теги: Меркель, нормандская встреча, переговоры, Путин, Зеленский
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