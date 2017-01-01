Пожар в Одессе: Завотделением, увидев дым кабинете, заперла дверь

Завотделением "открыла кабинет, увидела дымящийся удлинитель под подоконником, к которому были подключены компьютер и принтер и заперла дверь".

Полиция собирается объявить о подозрении директору колледжа на Троицкой и завотделением dumskaya.net

В связи с пожаром на Троицкой, 25 полиция намерена объявить о подозрении нескольким лицам.

Об этом сообщает “Думская“ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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К ответственности по части 2 ст. 270 УК (нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее тяжкие последствия) привлекают директора колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса Любовь Кочергу, а также одну из ее подчиненных — заведующую отделением по фамилии Т.

Именно Т., говорят правоохранители, имела шанс предотвратить катастрофическое развитие событий, но не сделала этого.

“Началось все на третьем этаже, в кабинете 9 заведующей отделением. С утра она и другие руководители были на совещании у директора. Потом женщина подошла к своему кабинету, открыла дверь и увидела дым. Дымился удлинитель под подоконником, к которому были подключены компьютер и принтер. Она могла предотвратить трагедию, выдернув вилку из розетки, но вместо этого просто заперла дверь на ключ и побежала искать директора. Запаниковала. Испугалась ответственности. Поиски директора затянулись, пожарной сигнализации в учебном заведении не было, эвакуацию никто не организовывал. В некоторых аудиториях студентов даже не известили о происходящем…“, - сообщил собеседник журналистам.

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Огонь распространился по зданию чрезвычайно быстро. Буквально через 20 минут после задымления, увиденного Т. в своем кабинете, пламя уже охватывало 700 квадратных метров.

Напомним, общее количество погибших в результате пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса составляет 12 человек.

Как сообщалось 9 декабря, в ходе тушения пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса героически проявил себя рядовой коммунальщик.

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