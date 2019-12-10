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“Это сложно”: Зеленский в деталях описал встречу с Путиным

Комментариев: 5
Владимир Зеленский отметил, что Путин очень тщательно разбирает каждый вопрос.
Владимир Зеленский рассказал о встрече с Путиным
Владимир Зеленский рассказал о встрече с Путиным
Офис президента Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал первую личную встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом передает УНИАН.

По словам Зеленского, президент РФ Владимир Путин обдумывает каждое слово и разбирает его на детали, поэтому вести с ним переговоры довольно сложно.

Можно договариваться? Смотрите, очень сложно договариваться, но сегодня были моменты, когда мы в чем-то договорились, в некоторых вещах. Потому, что он каждый вопрос разбирает на детали ... и мы начинаем даже каждое слово урегулировать, то есть это сложно. Я просто другой человек, я быстрый человек. Я думал, что раз-раз и договорились ... Нет, здесь по-другому, - другая, скажем так, биомеханика, - сказал Зеленский.

При этом президент отметил, что о том, можно ли договориться с Путиным станет ясно в скором будущем.

Мы с вами точно увидим. Сегодня какие-то такие уступки были. Я это почувствовал, - сказал президент.

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Зеленский отметил, что его встреча с Путиным должна была длиться 20 минут, но говорили они значительно дольше.

Шла она где-то час, встреча тет-а-тет, и состояла из двух частей. Мы говорили все вместе, а потом вдвоем, - сказал президент.

Напомним, Зеленский рассказал об отношении к протестам. Глава государства пошутил, что уже немного жалеет, что открыл улицу Банковую для свободного прохода.

 

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Теги: Зеленский, Путин, переговоры, тет-а-тет
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Комментариев (5)
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Krotol2    10.12.2019, 11:26
Оценка:  0
Krotol2
Путин просто не стал глушить Зелю по полной.Это ж понятно всем нормальным.Проявил благосклонность.Уважуха
VSHIVANKA    10.12.2019, 11:20
Оценка:  0
VSHIVANKA
ЭТО ТЕБЕ КЛОУН НЕ Х. УЕМ НА РОЯЛЕ ИГРАТЬ И ПОДЗАТЫЛЬНИКИ ОТ КИРКОРОВА ПОЛУЧАТЬ....)))
ТЫ КЛОУН ДУМАЛ , ЧТО В СКАЗКУ ПОПАЛ ?!
lusyika    10.12.2019, 11:00
Оценка:  +1
lusyika
Та ти шо???? А ЗЕльман вважав, що це як по піяніні прутнем лупити????
zheka-yakob    10.12.2019, 10:56
Оценка:  -5
zheka-yakob
Дупомовные никогда не получат Донбасс.
Путин_xyйло    10.12.2019, 10:44
Оценка:  0
Путин_xyйло
У Xyйла есть свой план и он сам его курит! И не только по ОРДЛе!
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