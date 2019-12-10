Сегодня прекращает свое существование сайт Миротворец
Во вторник, 10 декабря, прекратит существования сайт Миротворец. Раздел Чистилище будет доступен только некоторым категориям пользователей. Об этом сообщается на сайте.
Читай также: “Отправили малороса в Чистилище”: Молочного внесли в базу Миротворца
“Сегодня, 10 декабря 2019 года, в 18.00 на радость чудовищам от медиабл...дства, боевикам и российским наемникам, а также по велению некоторых объективных обстоятельств мы полностью останавливаем серверы “Миротворца“, а именно: сайт myrotvorets.center и все его зеркала“ - говорится в сообщении.
Раздел Чистилище останется доступным отдельным категориям пользователей в формате закрытого доступа.
Ранее миссия ОНН заявила, что сайт “Миротворец” незаконный и его нужно закрыть.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram
Ещё бы у е б а н ы Яндекс разблокировали и было бы вообще супер.
неужели не понятно что это условие международных партнеров?