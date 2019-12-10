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Сегодня прекращает свое существование сайт Миротворец

Комментариев: 17
Сервера будут отключены во вторник, 10 декабря, в 18:00.
Сайт Миротворец сегодня будет закрыт
Сайт Миротворец сегодня будет закрыт
Скриншот

Во вторник, 10 декабря, прекратит существования сайт Миротворец. Раздел Чистилище будет доступен только некоторым категориям пользователей. Об этом сообщается на сайте. 

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“Сегодня, 10 декабря 2019 года, в 18.00 на радость чудовищам от медиабл...дства, боевикам и российским наемникам, а также по велению некоторых объективных обстоятельств мы полностью останавливаем серверы “Миротворца“, а именно: сайт myrotvorets.center и все его зеркала“ - говорится в сообщении.

Раздел Чистилище останется доступным отдельным категориям пользователей в формате закрытого доступа. 

Ранее миссия ОНН заявила, что сайт “Миротворец” незаконный и его нужно закрыть. 

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Теги: сайт Миротворец, закрывается
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Комментариев (17)
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ЗаУкраїну    10.12.2019, 11:13
Оценка:  +5
ЗаУкраїну
Это пиз*дец для хеР'ащенка и Ко, день траура. Но ведь это еще не все. Всех причастных к его сотворению, и всех кто им пользовался- в тюрьму!
Via_dolorosa    10.12.2019, 11:16
Оценка:  0
Via_dolorosa
Правильно растрелять на_х три раза или в Магадан; вы свои замашки НКВД оставьте в расии, мы тут без вас разберёмся кого в тюрьму.
Lyonya-Space    10.12.2019, 11:22
Оценка:  -1
Lyonya-Space
"ЗаУкраину", это всё что вы можете нафантазировать в перерывах между процедурами, когда пропускает?
ЗаУкраїну    10.12.2019, 11:26
Оценка:  +1
ЗаУкраїну
Сегодня слуги с вашего ХРЯКА снимают неприкасаемость.То то еще будет.
VVTF2wtf_uebok    10.12.2019, 11:11
Оценка:  +4
VVTF2wtf_uebok
Плод е б а н у т ы х кастрюль )))))
Ещё бы у е б а н ы Яндекс разблокировали и было бы вообще супер.
Woodbrother    10.12.2019, 11:13
Оценка:  -5
Woodbrother
Кто вам на вашей росси яндекс забанил ? Яндекс - это вирусняк от рассейского фсб.
КимЧенПых    10.12.2019, 11:10
Оценка:  +8
КимЧенПых
давно пора этот цирк закрыть
Woodbrother    10.12.2019, 11:11
Оценка:  -8
Woodbrother
Почему ? Страна должна знать своих уродов.
asfd0    10.12.2019, 11:14
Оценка:  +3
asfd0
Так они каждый день о себе напоминают взрывами гранат в кафешках )))
ЗаУкраїну    10.12.2019, 11:14
Оценка:  +4
ЗаУкраїну
мЫ тебя и тебе подобных и так уже давно знаем. Ждите!
Woodbrother    10.12.2019, 11:09
Оценка:  -7
Woodbrother
Пора сделать ребрендинг сайта. И вообще что такое ООН ? ООН на хлеб не намажеш . Какого хрена это ООН вмешивается в наши внутренние дела.
asfd0    10.12.2019, 11:15
Оценка:  +3
asfd0
Да ладно на ООН гнать, ещё скажи что МВФ вмешивается в наши внутренние дела ))
Путин_xyйло    10.12.2019, 10:54
Оценка:  -2
Путин_xyйло
Откройте на других серверах и с другим названием! Если хотите.
asfd0    10.12.2019, 10:58
Оценка:  +4
asfd0
Херащенко на нарах откроет )))))
Л_о_л_а    10.12.2019, 10:59
Оценка:  -1
Л_о_л_а
какая тупорылая хитрожопость....ха что вас, рагулей, и не уважают в мире
неужели не понятно что это условие международных партнеров?
Woodbrother    10.12.2019, 11:10
Оценка:  -6
Woodbrother
Это условие рассейских фашистов, незаслуженно имеющих право вето в СБ ООН.
asfd0    10.12.2019, 11:17
Оценка:  +1
asfd0
Какое условие - приказ от кураторов.
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