Сегодня прекращает свое существование сайт Миротворец

Сервера будут отключены во вторник, 10 декабря, в 18:00.

Во вторник, 10 декабря, прекратит существования сайт Миротворец. Раздел Чистилище будет доступен только некоторым категориям пользователей. Об этом сообщается на сайте.

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“Сегодня, 10 декабря 2019 года, в 18.00 на радость чудовищам от медиабл...дства, боевикам и российским наемникам, а также по велению некоторых объективных обстоятельств мы полностью останавливаем серверы “Миротворца“, а именно: сайт myrotvorets.center и все его зеркала“ - говорится в сообщении.

Раздел Чистилище останется доступным отдельным категориям пользователей в формате закрытого доступа.

Ранее миссия ОНН заявила, что сайт “Миротворец” незаконный и его нужно закрыть.

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