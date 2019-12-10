“Туфли Бриони не испачкаете”: Зеленский пригласил пропагандистов РФ на Донбасс

Президент обратился к российским пропагандистам.

Президент Украины Владимир Зеленский упрекнул российским журналистам, что те описывают ситуацию на Донбассе, не побывав там.

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Об этом он отметил на брифинге после “нормандской встречи” в Париже.

Зеленский пригласил пропагандистов посетить линию разграничения, поговорить с гражданами, которые там живут.

В Станице Луганской, Золотом, где разводили войска, я приезжал и говорил с жителями оккупированного Донбасса. Они там живут и работают. Приезжайте - я вам покажу. А не как ваш товарищ Соловьев (русский пропагандист Владимир Соловьев, - ред.), который в Москве говорит, что происходит (на Донбассе, - ред.). А я говорю: приезжайте, посмотрите, что у нас происходит. Походите, думаю, ничего страшного не произойдет - туфли Бриони не испачкаете. Мне кажется, это очень важно, - сказал Зеленский.

Он также отметил, что готов открыто контактировать с жителями оккупированного Донбасса. Более того, он уже это делает.

Более того, я вам скажу, что я сам с юго-востока. Более 3 миллионов человек оттуда приехали к нам - и для меня они жители оккупированного Донбасса. Мы в Минске заседаем трехсторонней группой. Там есть представители, как мы их называем, сепаратистов. И они жители оккупированного Донбасса. А у меня огромное количество друзей - жители оккупированного Донбасса. Это интеллигентные люди, бежавшие от пуль, которые потеряли дом, близких. Они живут на территории, контролируемой независимой Украиной. Я с ними в диалоге. Я каждый день с ними контактирую. В компании, где я работал до президентства - Квартале 95, - многие жители оккупированного Донбасса, - сказал президент.

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Напомним, Зеленский в деталях описал встречу с Путиным. Владимир Зеленский отметил, что Путин очень тщательно разбирает каждый вопрос.

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