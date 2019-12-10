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“Туфли Бриони не испачкаете”: Зеленский пригласил пропагандистов РФ на Донбасс

Комментариев: 6
Президент обратился к российским пропагандистам.
Зеленский пригласил пропагандистов РФ на Донбасс
Зеленский пригласил пропагандистов РФ на Донбасс
Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский упрекнул российским журналистам, что те описывают ситуацию на Донбассе, не побывав там. 

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Об этом он отметил на брифинге после “нормандской встречи” в Париже.

Зеленский пригласил пропагандистов посетить линию разграничения, поговорить с гражданами, которые там живут.

В Станице Луганской, Золотом, где разводили войска, я приезжал и говорил с жителями оккупированного Донбасса. Они там живут и работают. Приезжайте - я вам покажу. А не как ваш товарищ Соловьев (русский пропагандист Владимир Соловьев, - ред.), который в Москве говорит, что происходит (на Донбассе, - ред.). А я говорю: приезжайте, посмотрите, что у нас происходит. Походите, думаю, ничего страшного не произойдет - туфли Бриони не испачкаете. Мне кажется, это очень важно, - сказал Зеленский.

Он также отметил, что готов открыто контактировать с жителями оккупированного Донбасса. Более того, он уже это делает.

Более того, я вам скажу, что я сам с юго-востока. Более 3 миллионов человек оттуда приехали к нам - и для меня они жители оккупированного Донбасса. Мы в Минске заседаем трехсторонней группой. Там есть представители, как мы их называем, сепаратистов. И они жители оккупированного Донбасса. А у меня огромное количество друзей - жители оккупированного Донбасса. Это интеллигентные люди, бежавшие от пуль, которые потеряли дом, близких. Они живут на территории, контролируемой независимой Украиной. Я с ними в диалоге. Я каждый день с ними контактирую. В компании, где я работал до президентства - Квартале 95, - многие жители оккупированного Донбасса, - сказал президент.

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Напомним, Зеленский в деталях описал встречу с Путиным. Владимир Зеленский отметил, что Путин очень тщательно разбирает каждый вопрос.

 

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Теги: Зеленский, Путин, пропагандисты, РФ, Донбасс
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Комментариев (8)
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Krotol2    10.12.2019, 11:33
Оценка:  0
Krotol2
Зеля пригласил ха ха.Ты сам та там был
VSHIVANKA    10.12.2019, 11:17
Оценка:  -4
VSHIVANKA
ЧТО ТЫ КЛОУН ДЕШЁВЫЙ МОЖЕШЬ ЗНАТЬ О ВОЙНЕ В ДОНБАССЕ ?!
ПОДДУБНЫЙ , СЛАДКОВ И РОГАТКИН , ВОТ ТРИ " ПРОПАГАНДИСТА " , КОТОРЫЕ С НАЧАЛА ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ С ОКОПОВ НЕ ВЫЛАЗИЛИ И БОК О БОК СТОЯЛИ С ЗАЩИТНИКАМИ РЕСПУБЛИК...
ТЫ КЛОУН С НИМИ ПОГОВОРИ , ОНИ ЗА МИНУТУ В ТЕБЯ ВЫСМОРКАЮТСЯ...)))
Via_dolorosa    10.12.2019, 11:19
Оценка:  -2
Via_dolorosa
А ему ни чего об этой клоаке ДНР и знать не надо. Сидите там по подвалам и чудненько. Главное что эта зараза по остальной части Украины не пошла.
VSHIVANKA    10.12.2019, 11:30
Оценка:  +1
VSHIVANKA
ВОТ ТОГДА ЗАХЛОПНИТЕ СВОИ ВОНЮЧИЕ ПАСТИ ИЗДАЮЩИЕ ЗВУКИ , ЧТО ДОНБАСС ЭТО ЩЕНЕВМЕРЛОВКА И ТАМ ВАШИ ЛЮДИ....)))
ДОНБАСС НИКОГДА УЖЕ НЕ ВЕРНЁТСЯ НА ОКРАИНУ....)))
Путин_xyйло    10.12.2019, 11:15
Оценка:  -4
Путин_xyйло
У кацапов разделение "обязанностей" На ОРДЛу другие пропагaндoны ездят.
VVTF2wtf_uebok    10.12.2019, 11:07
Оценка:  +3
VVTF2wtf_uebok
А где наши укропское пропагандисты, малахольный пятый канал? С дикторами из села?)))
Путин_xyйло    10.12.2019, 11:16
Оценка:  -2
Путин_xyйло
Ваши - кацапские. Еще один русопедик косишь под украинца когда выгодно!
VVTF2wtf_uebok    10.12.2019, 11:31
Оценка:  +1
VVTF2wtf_uebok
Я ни под кого не кошу) может ты по себе судишь?) Просто каклятские СМИ это еханный калхоз, сидят селючки и стенают на взрыд, не новости, а одни убийства, смерти, дтп, кормят людей всяким г а в н о м
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