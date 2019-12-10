В Сумах вандалы сняли флаг с могилы Героя Украины

Алексей Братушко погиб на Майдане.

Полиция разыскивает преступников, совершивших вандальское нападение на могилу погибшего на Майдане Героя Украины Алексея Братушко.

Об этом сообщает Нацполиция Сумской области.

Читай также: В Николаеве подростки плевали и грели ноги на Вечном огне

Инцидент произошел в Сумах, 8 декабря к правоохранителям обратился отец погибшего, который заявил, что с могилы его сына исчез государственный флаг. Злоумышленники попали на камеры видеонаблюдения, которые установлены на Аллее Героев.

На видео видно, как двое мужчин, один из которых в красной, а другой в синей куртках, снимают флаг с древком и забирают с собой.

Читай также: Порвали российский флаг: В Париже митингуют ветераны АТО

Описание внешности злоумышленников: первый был в очках, одет в куртку с капюшоном, с мелкой прострочкой ткани. Обут в кроссовки со светлой подошвой. На голове – шапка с полосой. Его соучастник имеет бороду, был одет в куртку, джинсы, черную шапку с надписью большими буквами спереди.

Как сообщалось 2 декабря, под Киевом надругались над могилой героя Небесной сотни.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram