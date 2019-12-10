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В Сумах вандалы сняли флаг с могилы Героя Украины

Комментариев: 4
Алексей Братушко погиб на Майдане.
В Сумах вандалы сняли флаг с могилы Героя Украины
© su.npu.gov.ua
Фото 1/4
  • Злоумышленники попали на камеры видеонаблюдения
  • Злоумышленники попали на камеры видеонаблюдения
  • Злоумышленники попали на камеры видеонаблюдения
  • Злоумышленники попали на камеры видеонаблюдения
В Сумах вандалы сняли флаг с могилы Героя Украины
Злоумышленники попали на камеры видеонаблюдения
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Полиция разыскивает преступников, совершивших вандальское нападение на могилу погибшего на Майдане Героя Украины Алексея Братушко.

Об этом сообщает Нацполиция Сумской области.

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Инцидент произошел в Сумах, 8 декабря к правоохранителям обратился отец погибшего, который заявил, что с могилы его сына исчез государственный флаг. Злоумышленники попали на камеры видеонаблюдения, которые установлены на Аллее Героев.

На видео видно, как двое мужчин, один из которых в красной, а другой в синей куртках, снимают флаг с древком и забирают с собой.

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Описание внешности злоумышленников: первый был в очках, одет в куртку с капюшоном, с мелкой прострочкой ткани. Обут в кроссовки со светлой подошвой. На голове – шапка с полосой. Его соучастник имеет бороду, был одет в куртку, джинсы, черную шапку с надписью большими буквами спереди.

Как сообщалось 2 декабря, под Киевом надругались над могилой героя Небесной сотни.

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Теги: флаг, Сумы, могила, герой, вандалы
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Комментариев (5)
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FPN    10.12.2019, 12:59
Оценка:  0
FPN
ДЛЯ КОГО ТО ГИТЛЕР МРАЗЬ, А ДЛЯ КОГО ТО КУМИР!!!!!!!
alex-zol    10.12.2019, 12:31
Оценка:  +1
alex-zol
бананом побратима подавился?
Л_о_л_а    10.12.2019, 12:21
Оценка:  -1
Л_о_л_а
да...любят украинцы своих хероев....
zheka-yakob    10.12.2019, 12:12
Оценка:  0
zheka-yakob
активисты
ВыВсеВрети    10.12.2019, 12:17
Оценка:  -1
ВыВсеВрети
нет, не угадал!..любители руцкого мира!...
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