Архиепископ Климент объявил голодовку под Кабмином

Глава Крымской епархии ПЦУ требует от правительства защитить украинскую церковь в Крыму.

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Под зданием Кабинета министров Украины в Киеве 10 декабря архиепископ Крымской епархии ​ПЦУ Климент объявил бессрочную голодовку. Под дом правительства богослужитель вышел с плакатом “Обеспечьте права религиозной свободы украинцев в Крыму“, сообщает Крым.Реалии

Я приехал в Киев, мне уже нечего терять. Я официально заявляю: с этого дня я начинаю бессрочную голодовку. До тех пор, пока Кабинет министров Украины не решит вопрос защиты религиозных свобод на территории Крыма, обеспечения безопасности духовенству крымской епархии ПЦУ, - заявил он.

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Климент требует от Кабмина обеспечить сохранность церковного имущества в Крыму – не только помещений, но также икон. Они, по мнению богослужителя, являются современным сакральным искусством и обладают национально-культурной ценностью.

Свою голодовку архиепископ намерен продолжать до “выполнения ряда конкретных действий со стороны украинских властей“.

Требование: встреча с премьер-министром Украины, определение срока, когда вопросы, которые в течение пяти лет ставились перед Кабинетом министров, будут решены. До этого времени я не прекращу голодовку. Если они сделают это в течение недели – хорошо. Если нет, то из Киева меня вывезут или в гробу, или с постановлением (Кабмина - ред.) я поеду в Крым, – добавил он.

Напомним, в Крыму ограбили собор ПЦУ. Местная “полиция“ заявила, что архиепископ Климент, обнаруживший кражу, сам находится в помещении незаконно.

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