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Архиепископ Климент объявил голодовку под Кабмином

Комментариев: 3
Глава Крымской епархии ПЦУ требует от правительства защитить украинскую церковь в Крыму.
Архиепископ Крымской епархии ПЦУ Климент объявил бессрочную голодовку
Архиепископ Крымской епархии ПЦУ Климент объявил бессрочную голодовку
ru.krymr.com

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Под зданием Кабинета министров Украины в Киеве 10 декабря архиепископ Крымской епархии ​ПЦУ Климент объявил бессрочную голодовку. Под дом правительства богослужитель вышел с плакатом “Обеспечьте права религиозной свободы украинцев в Крыму“, сообщает Крым.Реалии

Я приехал в Киев, мне уже нечего терять. Я официально заявляю: с этого дня я начинаю бессрочную голодовку. До тех пор, пока Кабинет министров Украины не решит вопрос защиты религиозных свобод на территории Крыма, обеспечения безопасности духовенству крымской епархии ПЦУ, - заявил он.

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Климент требует от Кабмина обеспечить сохранность церковного имущества в Крыму – не только помещений, но также икон. Они, по мнению богослужителя, являются современным сакральным искусством и обладают национально-культурной ценностью.

Свою голодовку архиепископ намерен продолжать до “выполнения ряда конкретных действий со стороны украинских властей“.

Требование: встреча с премьер-министром Украины, определение срока, когда вопросы, которые в течение пяти лет ставились перед Кабинетом министров, будут решены. До этого времени я не прекращу голодовку. Если они сделают это в течение недели – хорошо. Если нет, то из Киева меня вывезут или в гробу, или с постановлением (Кабмина - ред.) я поеду в Крым, – добавил он.

Напомним, в Крыму ограбили собор ПЦУ. Местная “полиция“ заявила, что архиепископ Климент, обнаруживший кражу, сам находится в помещении незаконно.

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Теги: Крым, архиепископ, ПЦУ, Кабмин, голодовка
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Комментариев (3)
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ВосставшийИзБана    10.12.2019, 11:56
Оценка:  +3
ВосставшийИзБана
А почему в Киев? Ехал бы в Москву требовать. Ведь это же Москва рубаху на груди рвет за соблюдение прав нацменьшинств.
VSHIVANKA    10.12.2019, 11:51
Оценка:  -3
VSHIVANKA
А ТЕРМОС ТО НЕНАСТОЯЩИЙ !!!
ВосставшийИзБана    10.12.2019, 11:54
Оценка:  +4
ВосставшийИзБана
Главное - что у тебя фимоз настоящий.
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