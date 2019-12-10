Геращенко - Зеленскому о критике Минских соглашений: Подпишите свой план

Ирина Геращенко возмутилась тем, что президент раскритиковал подписанные в Минске соглашения.

Народный депутат от партии “Европейская солидарность” отреагировала на критику Минских соглашений со стороны президента Владимира Зеленского по итогу “нормандского саммита”.

Читай также: Меркель поддержала пересмотр минских соглашений

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

По словам Геращенко, Зеленский публично раскритиковал Петра Порошенко, но от критики своего визави Путина воздержался.

Президент Зеленский не обошелся без критики предшественника, Порошенко, мол, он вынужден выполнять подписанное не им, в частности, в болезненном вопросе границы. Критики Путина, который не выводит войска, повторяя о "нас там нет" и прямой диалог с Донбассом - не наблюдалось, - написала Геращенко.

Кроме того, Геращенко отметила, что Минские договоренности были подписаны в тяжелые для Украины времена.

Мы использовали паузу для наращивания мощи украинской армии, усиление нашей оборонной сферы. Преемники, пользуйтесь этим. Что-то подписали не так и не то - подпишите свой план, свою дорожную карту, которая приведет Украину к миру через победу. Мы же во всех вопросах, работающих на Украине, точно будем власть поддерживать. Потому, что враг - в Кремле. Это аксиома, - написала депутат.

Читай также: “Воли хватает”: Меркель позитивно оценила переговоры Зеленского и Путина

Между тем, она высоко оценила то, что Зеленскому удалось договориться об обмене пленными в формате “всех на всех”. Между тем, ее возмутило то, что вопрос Крыма на “нормандских переговорах” не поднимался.

Напомним, Зеленский назвал самые сложные вопросы саммита. По итогам нормандской встречи в Париже президент Украины Владимир Зеленский выступил с заявлением.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram