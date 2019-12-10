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Геращенко - Зеленскому о критике Минских соглашений: Подпишите свой план

Комментариев: 3
Ирина Геращенко возмутилась тем, что президент раскритиковал подписанные в Минске соглашения.
Ирина Геращенко
Ирина Геращенко
facebook.com/iryna.gerashchenko

Народный депутат от партии “Европейская солидарность” отреагировала на критику Минских соглашений со стороны президента Владимира Зеленского по итогу “нормандского саммита”.

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Об этом она написала на своей странице в Facebook.

По словам Геращенко, Зеленский публично раскритиковал Петра Порошенко, но от критики своего визави Путина воздержался.

Президент Зеленский не обошелся без критики предшественника, Порошенко, мол, он вынужден выполнять подписанное не им, в частности, в болезненном вопросе границы. Критики Путина, который не выводит войска, повторяя о "нас там нет" и прямой диалог с Донбассом - не наблюдалось, - написала Геращенко.

Кроме того, Геращенко отметила, что Минские договоренности были подписаны в тяжелые для Украины времена. 

Мы использовали паузу для наращивания мощи украинской армии, усиление нашей оборонной сферы. Преемники, пользуйтесь этим. Что-то подписали не так и не то - подпишите свой план, свою дорожную карту, которая приведет Украину к миру через победу. Мы же во всех вопросах, работающих на Украине, точно будем власть поддерживать. Потому, что враг - в Кремле. Это аксиома, - написала депутат. 

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Между тем, она высоко оценила то, что Зеленскому удалось договориться об обмене пленными в формате “всех на всех”. Между тем, ее возмутило то, что вопрос Крыма на “нормандских переговорах” не поднимался.

Напомним, Зеленский назвал самые сложные вопросы саммита. По итогам нормандской встречи в Париже президент Украины Владимир Зеленский выступил с заявлением.

 

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Теги: Минские соглашения, Геращенко, Зеленский
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Комментариев (4)
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Boxerogos    10.12.2019, 13:01
Оценка:  0
Boxerogos
Это я,как избиратель Зе,имею право критиковать его,называя его клоуном,политическим импотентом,слабаком и т.д.Но упоротая алкоголичка Геращенко,которая к тому же наверняка страдает психическим заболеванием,не имеет права даже пасть свою раскрывать на Зе.Ведь"пол-литрасила", которую она представляет"з
Boxerogos    10.12.2019, 13:02
Оценка:  0
Boxerogos
ашкварена"по-полной программе!
FPN    10.12.2019, 12:58
Оценка:  +1
FPN
ДА ТЯЖЁЛЫЕ БЫЛИ ВРЕМЕНА!
НАДО БЫЛО НАХАПАТЬСЯ НА ВСЁ ОСТАВШУЮСЯ ЖИЗНЬ!!!!!!!!!!
АЛЧНОСТЬ НЕ ДАВАЛА ПОКОЯ!!!!!!
designandrey65    10.12.2019, 12:09
Оценка:  +4
designandrey65
Как бы хотелось єтой кур...ве чтоб Зе обосрался на переговорах, а ведь нет...
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