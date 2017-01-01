Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Суд арестовал имущество топ-чиновницы ОП Кондзели

Комментариев: 0
Арестовано недвижимость, автомобиль и банковские счета чиновницы.
Чиновница попалась на взятке
Чиновница попалась на взятке
Facebook Светлана Кондзеля

Читай также: У топ-чиновницы Лесничей арестовали BMW X6

Высший антикоррупционный суд наложил арест на имущество начальника департамента доступа к публичной информации Офиса президента Светланы Кондзели, которая подозревается в получении 150 тысяч долларов взятки.

Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

“Все имущество арестовано“, - рассказал источник

Читай также: Должность почем? Коррупция на Банковой

По его словам, арест наложен на ее недвижимость, в частности, квартиру и землю. Также арестован автомобиль и банковские счета Кондзели.

Как сообщалось 19 ноября, Лесничая вышла из СИЗО под залог в 576 тыс. гривен.

Национальное антикоррупционное бюро подозревает Лесничую в причастности к мошенническому завладению 150 тыс. долларов вместе с директором департамента обеспечения доступа к публичной информации Офиса Президента Светланой Кондзелей.

13 ноября 2019 года детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили о подозрении трем участникам преступной группы в составе руководителя одного из департаментов Офиса Президента Украины, экс-заместителя министра культуры Украины (2011 г.) и посредника.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

 

Поделись:
Теги: коррупция, взятка, чиновница, Лесничая, Кондзеля
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь