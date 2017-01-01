Суд арестовал имущество топ-чиновницы ОП Кондзели

Арестовано недвижимость, автомобиль и банковские счета чиновницы.

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Высший антикоррупционный суд наложил арест на имущество начальника департамента доступа к публичной информации Офиса президента Светланы Кондзели, которая подозревается в получении 150 тысяч долларов взятки.

Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

“Все имущество арестовано“, - рассказал источник

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По его словам, арест наложен на ее недвижимость, в частности, квартиру и землю. Также арестован автомобиль и банковские счета Кондзели.

Как сообщалось 19 ноября, Лесничая вышла из СИЗО под залог в 576 тыс. гривен.

Национальное антикоррупционное бюро подозревает Лесничую в причастности к мошенническому завладению 150 тыс. долларов вместе с директором департамента обеспечения доступа к публичной информации Офиса Президента Светланой Кондзелей.

13 ноября 2019 года детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили о подозрении трем участникам преступной группы в составе руководителя одного из департаментов Офиса Президента Украины, экс-заместителя министра культуры Украины (2011 г.) и посредника.

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