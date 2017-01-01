Ляп с “дилерами” и “рожки” для Путина: ТОП-7 курьезов “Норманди-2019”

“Нормандская встреча” оставила за собой несколько запоминающихся куръезных моментов.

Вот уже два дня “нормандские переговоры” являются темой №1 в мировой прессе. Внимание журналистов и общества вокруг этого события вполне оправдано.

Представляет ТОП-7 самых ярких курьезов “Норманди -2019”.

Туалетный эскорт Путина

Пользователи сети активно обсуждают поход в туалет президента РФ Владимира Путина. Интересно, что в уборную российского лидера сопровождали минимум 6 бодигардов.

Я насчитал шесть человек, сопровождающих Владимира Путина в туалет, - подметил журналист ВВС Иона Фишер.

So I’m counting 6 people accompanying Vladimir Putin to the toilet... pic.twitter.com/BjG5N5IpDR — Jonah Fisher (@JonahFisherBBC) 9 грудня 2019 р.

Фирменный троллинг от ЗЕ

Президент Украины Владимир Зеленский колко потроллил известного российского пропагандиста Владимира Соловьева. Он пригласил главного рупора путинского режима посетить Донбасс, пообщаться с местными жителями, а уже после этого говорить о войне в Украине на федеральном канале.

Вы можете приехать, я вам лично покажу. Только чтобы реально, а не как товарищ Соловьев весело рассказывает в Москве, что происходит. А я всегда говорю: а вы приезжайте прямо, что у нас происходит посмотрите, походите ножками, ручками, глазками. Ничего страшного, я думаю, туфли "Бриони", или что там, не запачкаете. Очень важно все это ощущать и понимать, - сказал Зеленский.

Меркель с яйцами

Бдительные пользователи сети и фотографы, которые были присутствующими на брифинге по итоги переговоров “четверки”, заметили интересную деталь.

На одном из фото из брифинга лидер Германии, в отличие от мужчин, сидела, широко расставив ноги.

Меркель насмешила сеть Facebook Юрия Барабаша

Забавный снимок начали активно комментировать смешными комментариями.

Я всегда подозревал, что в этой тусовке только Меркель с яйцами, - написал пользователь Юрий Барабаш.

Ляп с “дилерами”

Одно из известных росСМИ отслеживало встречу в Париже и назвало переговоры Путина и Зеленского “встречей двух дилеров”. Позже ошибку заметили пользователи и подняли ее на смех.

Между тем, многие росСМИ успели перепечатать эту новость, не исправив ошибку. Так ляп распространился по всей медиаплоскости РФ.

Ляп с "дилерами" скриншот

Зеленский и “трон” Путина

В момент, когда четверка лидеров вошла в зал для переговоров, Владимир Зеленский ошибочно направился к стулу, предназначенному для Путина. Ситуацию мгновенно исправил Макрон, который показал Зеленскому его место напротив Путина.

Путин, Меркель, Макрон, Зеленский: В Париже началась встреча в «нормандском формате» pic.twitter.com/WYzclbdNb4 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 9 грудня 2019 р.

Путина сравнили с Гитлером

Многие пользователи сети прокомментировал приезд Зеленского и Путина к елисейскому дворцу, а также их встречу.

Пользователи сети отметили, что подход президента РФ к украинскому лидеру напомнил им "Гитлера перед смертью".

Упражнение N1 "Подход к Макрону"

1:0 В пользу Зеленского

Походка путина, как у Гитлера перед смертью (см. к/ф "Освобождение") pic.twitter.com/RkpHtXOujF — ℳγr🌐tvorets.center 🇺🇦 (@myrotvorets_) 9 грудня 2019 р.

“Рожки” для Путина

В сети мгновенно разлетелось фото, на котором изображены Путин, Зеленский и Макрон. На фото Макрон с Путиным машут руками, а Зеленский поставил “рожки” своему российскому коллеге.

Между тем, фото является фейковым. На оригинале фото изображены только президенты Франции и Украины. Путина вставили с помощью PhotoShop

Напомним, Зеленский пригласил пропагандистов РФ на Донбасс. Президент обратился к российским пропагандистам.

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