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Ляп с “дилерами” и “рожки” для Путина: ТОП-7 курьезов “Норманди-2019”

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“Нормандская встреча” оставила за собой несколько запоминающихся куръезных моментов.
Фото с брифинга
Фото с брифинга
Офис президента Украины

Вот уже два дня “нормандские переговоры” являются темой №1 в мировой прессе. Внимание журналистов и общества вокруг этого события вполне оправдано.

Представляет ТОП-7 самых ярких курьезов “Норманди -2019”.

 

Туалетный эскорт Путина

Пользователи сети активно обсуждают поход в туалет президента РФ Владимира Путина. Интересно, что в уборную российского лидера сопровождали минимум 6 бодигардов. 

Я насчитал шесть человек, сопровождающих Владимира Путина в туалет, - подметил журналист ВВС Иона Фишер.

 

Фирменный троллинг от ЗЕ

Президент Украины Владимир Зеленский колко потроллил известного российского пропагандиста Владимира Соловьева. Он пригласил главного рупора путинского режима посетить Донбасс, пообщаться с местными жителями, а уже после этого говорить о войне в Украине на федеральном канале.

Вы можете приехать, я вам лично покажу. Только чтобы реально, а не как товарищ Соловьев весело рассказывает в Москве, что происходит. А я всегда говорю: а вы приезжайте прямо, что у нас происходит посмотрите, походите ножками, ручками, глазками. Ничего страшного, я думаю, туфли "Бриони", или что там, не запачкаете. Очень важно все это ощущать и понимать, - сказал Зеленский.

 

Меркель с яйцами

Бдительные пользователи сети и фотографы, которые были присутствующими на брифинге по итоги переговоров “четверки”, заметили интересную деталь. 

На одном из фото из брифинга лидер Германии, в отличие от мужчин, сидела, широко расставив ноги. 

Меркель насмешила сеть
Меркель насмешила сеть
Facebook Юрия Барабаша

Забавный снимок начали активно комментировать смешными комментариями. 

Я всегда подозревал, что в этой тусовке только Меркель с яйцами, - написал пользователь Юрий Барабаш.

 

Ляп с “дилерами”

Одно из известных росСМИ отслеживало встречу в Париже и назвало переговоры Путина и Зеленского “встречей двух дилеров”. Позже ошибку заметили пользователи и подняли ее на смех. 

Между тем, многие росСМИ успели перепечатать эту новость, не исправив ошибку. Так ляп распространился по всей медиаплоскости РФ.

Ляп с
Ляп с "дилерами"
скриншот

 

Зеленский и “трон” Путина

В момент, когда четверка лидеров вошла в зал для переговоров, Владимир Зеленский ошибочно направился к стулу, предназначенному для Путина. Ситуацию мгновенно исправил Макрон, который показал Зеленскому его место напротив Путина.

 

Путина сравнили с Гитлером

Многие пользователи сети прокомментировал приезд Зеленского и Путина к елисейскому дворцу, а также их встречу.

Пользователи сети отметили, что подход президента РФ к украинскому лидеру напомнил им "Гитлера перед смертью".

 

“Рожки” для Путина

В сети мгновенно разлетелось фото, на котором изображены Путин, Зеленский и Макрон. На фото Макрон с Путиным машут руками, а Зеленский поставил “рожки” своему российскому коллеге.

Между тем, фото является фейковым. На оригинале фото изображены только президенты Франции и Украины. Путина вставили с помощью PhotoShop

 

Напомним, Зеленский пригласил пропагандистов РФ на Донбасс. Президент обратился к российским пропагандистам.

 

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Теги: ляпы, нормандский формат, курьезы
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