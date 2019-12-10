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Языковой омбудсмен рассказала о планах относительно "тотальной украинизации"

Комментариев: 2
Пересмотра закона пока не планируется.
Монахова намерена действовать в соответствии с действующим законодательством
Монахова намерена действовать в соответствии с действующим законодательством
strana.ua

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Во вторник, 10 декабря, состоялся брифинг уполномоченной Рады по языку Татьяны Монаховой на котором она заявила, что "закон о тотальной украинизации" нужно не пересматривать, а выполнять.

Об этом сообщает "Страна".

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"На сегодня я не буду инициировать переписывание закона или откладывание его имплементации ни в коем случае", - заявила чиновница.

Языковой омбудсмен Монахова отметила, что закон нужно не пересматривать, а выполнять. Чем она и займётся на своём посту.

Как сообщалось, 27 ноября на заседании Кабинет министров Украины назначил уполномоченным по защите государственного языка Татьяну Монахову.

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Теги: украинский язык, омбудсмен, Монахова
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Комментариев (2)
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Кайдаш    10.12.2019, 12:51
Оценка:  0
Кайдаш
Вчить мову, мокшияни...
Woodbrother    10.12.2019, 12:49
Оценка:  0
Woodbrother
Переписывание законов под чужое мнение -страшная дурость.
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