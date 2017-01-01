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Пожар в Одессе: Директору колледжа сообщили о подозрении

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Ее считают виновной в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия.
Директору сгоревшего колледжа сообщили о подозрении
Директору сгоревшего колледжа сообщили о подозрении
dumskaya.net

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Директору одесского колледжа, где в результате пожара погибли как минимум 12 человек, сообщили о подозрении. Об этом заявил начальник Национальной полиции в Одесской области Олег Бех, пишет РБК-Украина.

По словам Беха, директора колледжа Любовь Кочергу уведомили о подозрении еще в понедельник, 9 декабря. Ей вменяют служебную халатность и нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее тяжкие последствия.

Напомним, стало известно, что завотделением одесского колледжа открыла кабинет, увидела дымящийся удлинитель под подоконником, к которому были подключены компьютер и принтер, и заперла дверь. Это произошло до того, как огонь вышел из-под контроля.

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Теги: Одесса, пожар, колледж, директор, подозрение
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