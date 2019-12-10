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Геращенко после “Нормандии-2019” сознался, что голосовал за Зеленского

Комментариев: 13
Антон Геращенко сделал резонансное заявление.
Антон Геращенко
Антон Геращенко
Фейсбук

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Заместитель главы МВД Антон Геращенко на своей странице в Facebook прокомментировал итоги встречи в “нормандском формате”. 

Судя по всему, Геращенко остался довольным работой Зеленского в Париже. 

Федерализации не будет! Уступок территории - не будет! Крым - это Украина! - подвел итог Геращенко.

В краткой публикации Геращенко также сознался, что голосовал за Владимира Зеленского на президентских выборах 2019 года и не жалеет о своем выборе.

Я не жалею, что я и моя семья отдали за него свой голос на выборах! - написал Геращенко в конце своей публикации.

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Напомним, ранее Антон Геращенко заявил, что мир в Украине на невыгодных условиях усложнит ситуацию. Замглавы МВД заявил о необходимости переговоров, однако только на выгодных Украине условиях.

 

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Теги: Геращенко, выборы, Зеленский, нормандский формат
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Комментариев (13)
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Антибес    10.12.2019, 14:35
Оценка:  0
Антибес
Главное вовремя"переобуться",пр и этом"перестегнув шлем".)))))
Goga19041984    10.12.2019, 14:22
Оценка:  0
Goga19041984
Скоро сам Порох сообщит что голосовал за Зеленского и вобще он всегда был зеленым.
Huper!    10.12.2019, 14:10
Оценка:  +3
Huper!
Геращенко, если ты облизываешь тарелку как свинья, я представляю что ты делаешь с половыми органами своих боссов
zadneprohodchik    10.12.2019, 14:06
Оценка:  +1
zadneprohodchik
песдабол антошка
ЗаУкраїну    10.12.2019, 13:54
Оценка:  +1
ЗаУкраїну
Жирный свинтус надеется что прогиб зачтут. Посмотрим.
МаксимУм    10.12.2019, 13:42
Оценка:  +4
МаксимУм
Жырный тоха начал худеть без кормушки...
LERMI_    10.12.2019, 13:41
Оценка:  -1
LERMI_
а от після таких зізнаннь потрібно поміняти імя на ганн.дон
asfd0    10.12.2019, 13:43
Оценка:  -1
asfd0
так в шоколадной банде все такие,
Л_о_л_а    10.12.2019, 13:40
Оценка:  +5
Л_о_л_а
порохоботы переобуваются в прыжке...не удивлюсь, если сейчас начнет мочить пороха своими откровениями
VSHIVANKA    10.12.2019, 13:38
Оценка:  -3
VSHIVANKA
МАЛО ТОГО , СЕЙЧАС И АРА АВАКЯН , КОТОРОГО ОТПРАВЛЯЛИ В ПАРИЖ СЛЕДИТЬ ЗА КЛОУНОМ ЗАЯВИТ ПОДОБНОЕ.....)))
Peyot    10.12.2019, 13:38
Оценка:  -4
Peyot
какое же оно конченое. вы дыбилы уже подписали федерализацию через особые статусы. вы уже подписали все уступки какие требовали терористы. формула лаврова-штанмаера. про крым сцыкун даже не заикается уже! дыбилы вы просрали все!
asfd0    10.12.2019, 13:42
Оценка:  +1
asfd0
А в чём проблема? Донбас возвращается, федерализация - это здорово, а за просранный Крым петюня с турчином, дай Бог, ответят по полной.
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