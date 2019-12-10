Геращенко после “Нормандии-2019” сознался, что голосовал за Зеленского

Антон Геращенко сделал резонансное заявление.

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Заместитель главы МВД Антон Геращенко на своей странице в Facebook прокомментировал итоги встречи в “нормандском формате”.

Судя по всему, Геращенко остался довольным работой Зеленского в Париже.

Федерализации не будет! Уступок территории - не будет! Крым - это Украина! - подвел итог Геращенко.

В краткой публикации Геращенко также сознался, что голосовал за Владимира Зеленского на президентских выборах 2019 года и не жалеет о своем выборе.

Я не жалею, что я и моя семья отдали за него свой голос на выборах! - написал Геращенко в конце своей публикации.

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Напомним, ранее Антон Геращенко заявил, что мир в Украине на невыгодных условиях усложнит ситуацию. Замглавы МВД заявил о необходимости переговоров, однако только на выгодных Украине условиях.

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