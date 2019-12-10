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Гендерное равенство: Первая леди инициирует присоединение Украины к инициативе Биарриц

Комментариев: 1
С соответствующим призывом первая леди обратилась к президенту и Кабинету Министров Украины.
Зеленская инициирует присоединение Украины к инициативе Биарриц
Зеленская инициирует присоединение Украины к инициативе Биарриц
instagram/olenazelenska_official

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Супруга президента Елена Зеленская инициирует присоединение Украины к инициативе Биарриц “Большой семерки“ за гендерное равенство.

Об этом она сообщила на конгрессе в Киеве, передают Українські Новини.

“Я инициирую присоединение Украины к инициативе Биарриц и обращаюсь с призывом к президенту и Кабинету Министров“, - сказала Зеленская.

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Первая леди отметила, что 17 декабря в Париже вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба намерен встретиться с госсекретарем Франции по обеспечению равенства между мужчинами и женщинами Марлен Шьяппа и передать письмо о намерении Украины присоединиться.

Как сообщалось 18 октября, Минсоцполитики хочет уравнять зарплаты мужчин и женщин.

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Теги: гендерное равенство, Зеленская
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Комментариев (1)
kapablankas    10.12.2019, 13:24
Оценка:  +2
kapablankas
оторвите от корыта предыдущую леди
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