“Дипломатический успех”: Гончарук прокомментировал переговоры в Париже

Премьер-министр подвел итоги важной встречи в Париже.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук назвал переговоры в “нормандском формате”, которые состоялись вчера в Париже, “дипломатическим успехом”. Между тем, назвал и главный провал переговоров - отсутствие договоренностей о границе.

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Об этом премьер-министр написал на своей странице в Facebook.

Глава Кабмина написал, что сам по себе факт встречи “нормандской четверки” является прогрессом, ведь процесс был заморожен на протяжении трех лет.

Открытым остался вопрос восстановления контроля над границей. Позиция Украины - сначала полная безопасность, которая не может существовать без контроля над границей. Затем выборы. Эта тема снова будет на повестке дня следующей встречи через четыре месяца. "Нормандская встреча" - однозначный дипломатический успех президента Владимира Зеленского, который продолжает бороться за мир и за возвращение территории Украины, - написал премьер.

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Кроме того, глава правительства поблагодарил членов Кабмина и депутатов парламента за создание фундамента для усиления позиций Украины.

Напомним, Аваков рассказал, что Зеленский сделал замечание Лаврову, а у Суркова сдали нервы. Глава МВД рассказал, в какой атмосфере проходили переговоры в Париже.

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