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Климкин назвал встречу Зеленского и Путина "тревожной"

Комментариев: 7
Экс-глава МИД Украины выразил "тревогу" по поводу встречи Зеленского с Путиным.
Климкин
Климкин
zn.ua

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин считает результаты “нормандского саммита“ в Париже “тревожными“. Речь идет о вопросах транзита газа через территорию Украины и урегулированию ситуации на Донбассе.

Об этом Климкин написал на своей странице в Twitter

“Пока что все настолько прогнозируемо и по Донбассу, и по газу, что становится очень тревожно. Мы живем “сегодня“, а в РФ стратегия не на один шаг“ - заявил он.

Климкин
Климкин
twitter.com/pavloklimkin

 

Напомним ранее, Климкин призвал украинцев отказаться от Apple

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Теги: Климкин, нормандская встреча, "нормандская четверка"
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Комментариев (7)
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Клаустро    10.12.2019, 15:37
Оценка:  -3
Клаустро
А рожа какая знаковая)))вот вам и победа.
BROKER666    10.12.2019, 15:18
Оценка:  +1
BROKER666
писдец... две олимпиады на хYю остались
Хитрый-Лис    10.12.2019, 15:35
Оценка:  +1
Хитрый-Лис
страна 404 одних балалаечников и балета.
asfd0    10.12.2019, 14:54
Оценка:  -2
asfd0
О, чучело проклюнулось. тревожно ему что всё, что они пересрали с петюней за 5 лет, потихонечку восстанавливается.
Хитрый-Лис    10.12.2019, 14:56
Оценка:  +2
Хитрый-Лис
уЗкий узпакОйся. Уссё под контролЭм.
asfd0    10.12.2019, 15:12
Оценка:  -3
asfd0
Не кривляйся канадский патриот, шоколадные времена не вернутся.
Путин_xyйло    10.12.2019, 15:16
Оценка:  +3
Путин_xyйло
Тебе кацапу все известно?
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