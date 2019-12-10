Климкин назвал встречу Зеленского и Путина "тревожной"

Экс-глава МИД Украины выразил "тревогу" по поводу встречи Зеленского с Путиным.

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин считает результаты “нормандского саммита“ в Париже “тревожными“. Речь идет о вопросах транзита газа через территорию Украины и урегулированию ситуации на Донбассе.

Об этом Климкин написал на своей странице в Twitter

“Пока что все настолько прогнозируемо и по Донбассу, и по газу, что становится очень тревожно. Мы живем “сегодня“, а в РФ стратегия не на один шаг“ - заявил он.

Климкин twitter.com/pavloklimkin

Напомним ранее, Климкин призвал украинцев отказаться от Apple

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