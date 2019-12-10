В здании мэрии Киева ищут взрывчатку

Неизвестные позвонили на линию 102 и сообщили о минировании здания КГГА.

На место прибыли полицейские, взрывотехники и кинологи. Информация о минировании проверяется. Об этом сообщает портал Вартові.Еспресо.

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Напомним, ранним утром 6 декабря в Киеве по линии 102 поступило сообщение о минировании центрального железнодорожного вокзала.

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