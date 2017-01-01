Пожар в Одессе: В руинах колледжа не нашли ни одного огнетушителя

Зато целый склад огнетушителей обнаружился под кроватью у коменданта колледжа.

В руинах колледжа не нашли ни одного огнетушителя dsns.gov.ua

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В Одесском колледже экономики, права и ресторанно-отельного бизнеса, где в пожаре погибли как минимум 12 человек, были грубо нарушены нормы противопожарной безопасности. Об этом в ходе брифинга сообщил глава ГУНП в Одесской области Олег Бех, пишет “Думская“.

По его словам, в результате поисково-спасательных действий на территории колледжа не было извлечено ни одного огнетушителя.

В то же время значительную часть огнетушителей мы обнаружили под кроватью у коменданта, - заявил он.

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Также Олег Бех отметил, что сигнализации с выходом на пульт ГСЧС в колледже не было, а оповещение об опасности осуществлялось ручным нажатием кнопки на устаревшую сигнализацию типа “Ревун“, которая размещалась на первом этаже. В этой связи полиция изучит, куда руководство колледжа расходовало средства.

Более 600 студентов, каждый из которых платил от 10 до 14 тысяч гривен в год. Средства были, и мы выясним, на что они тратились и почему они не тратились на противопожарную безопасность, — сообщил Олег Бех.

Напомним, директору сгоревшего колледжа сообщили о подозрении. Ее считают виновной в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия.

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