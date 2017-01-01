Суд Херсона отпустил под домашний арест Крымского "единоросса" Кучерявого

Городской суд Херсона отправил под домашний арест члена "Единой России" из Севастополя.

Игорь Кучерявый (справа) и его адвокат на суде в Херсоне Крым. Реалии

Сегодня, 10 декабря, городской суд Херсона избирал меру пресечения Игоря Кучерявому — члену партии “Единая Россия“. Мужчина был задержан сотрудниками Службы безопасности Украины на границе между оккупированным Крымом и Херсонской областью. Об этом пишет Крым. Реалии.

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Как сообщили в СБУ, Кучерявый попался въехать в Украину и получить украинский паспорт.



Кучерявый обвиняется в участие в так называемой “самообороне Крыма“ в 2014 году.

Напомним, Киев выразил благодарность странам, которые проголосовали за резолюцию о проблеме милитаризации аннексированного Крыма Россией.

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