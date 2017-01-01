Суд Херсона отпустил под домашний арест Крымского "единоросса" Кучерявого
Городской суд Херсона отправил под домашний арест члена "Единой России" из Севастополя.
Сегодня, 10 декабря, городской суд Херсона избирал меру пресечения Игоря Кучерявому — члену партии “Единая Россия“. Мужчина был задержан сотрудниками Службы безопасности Украины на границе между оккупированным Крымом и Херсонской областью. Об этом пишет Крым. Реалии.
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Как сообщили в СБУ, Кучерявый попался въехать в Украину и получить украинский паспорт.
Кучерявый обвиняется в участие в так называемой “самообороне Крыма“ в 2014 году.
Напомним, Киев выразил благодарность странам, которые проголосовали за резолюцию о проблеме милитаризации аннексированного Крыма Россией.
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