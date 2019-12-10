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В Кремле дали оценку итогам встречи в рамках "нормандского формата"

Комментариев: 1
В Кремле не исключили возможность изменения встречи в рамках "нормандского формата".
В Кремле дали оценку итогам встречи в рамках "нормандского формата"
© president.gov.ua
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  • Лидеры стран обсуждали и политические, экономические вопросы, в частности, транзит газа
  • Лидеры стран обсуждали и политические, экономические вопросы, в частности, транзит газа
  • Лидеры стран обсуждали и политические, экономические вопросы, в частности, транзит газа
  • Лидеры стран обсуждали и политические, экономические вопросы, в частности, транзит газа
В Кремле дали оценку итогам встречи в рамках "нормандского формата"
Лидеры стран обсуждали и политические, экономические вопросы, в частности, транзит газа
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В Кремле оценили переговоры президентов Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина на “нормандском саммите“ в Париже. По словам пресс-секретаря главы РФ Дмитрия Пескова, обе стороны “озвучили свои подходы, хоть и не пришли к компромиссу во всех вопросам“. Об этом сообщает РБК

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Песков уточнил что, в ходе переговоров стороны постоянно выражали несогласие с теми или иными формулировками. Так российская делегация заявила, что термин “оккупированные территории“ не является корректным для российской стороны.

“Путин не согласен с этой формулировкой, но она используется. Это рабочая ситуация на переговорах“, — объяснил Песков.

При этом заявил он, Россия готова идти на компромиссы. Однако, такая позиция не должна трактоваться, как отход от минских договоренностей.

“В рамках того, что зафиксировано в тексте минских соглашений, на любую гибкость готовы все“, — подчеркнул пресс-секретарь.

Напомним, у Путина рассказали, где пройдет новый нормандский саммит

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Теги: Песков, нормандская встреча
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Комментариев (1)
Кайдаш    10.12.2019, 16:25
Оценка:  +1
Кайдаш
И вовсе Владимир Владимирович не ходил с шестью охранниками в сортир. Он не трус. Просто так получилось, что вся делегация обхезалась одновременно...
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