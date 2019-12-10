Крымского предателя-"единороса" посадили под домашний арест

Соответствующее решение принято Херсонским городским судом.

Суд над "единоросом" из Севастополя проходит за закрытыми дверями krymr.com

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Херсонский городской суд избрал подозреваемому в сепаратизме крымчанину-члену российской политической партии "Единая Россия" Игорю Кучерявому меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры АРК.

10 декабря Херсонский городской суд удовлетворил ходатайство прокуратуры АР Крым и избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста подозреваемому гражданину Украины, члену "Севастопольского регионального политсовета партии "Единая Россия"". Подозреваемый будет проживать в арендованном помещении.

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"Кроме избрания меры пресечения, прокуратура АР Крым ходатайствовала о возложении на подозреваемого ряда обязанностей, что суд тоже удовлетворил. В частности ему запрещено менять адрес места жительства, без разрешения следователя покидать пределы Херсонской области и выезжать на временно оккупированную территорию", - уточнила пресс-секретарь прокуратуры Екатерина Диденко в комментарии "Украинской правде".

Напомним, 3 декабря СБУ задержала на выезде из Крыма жителя Севастополя Игоря Кучерявого, который активно содействовал российской оккупации полуострова и даже стал членом путинской партии “Единая Россия“. Вчера его отпустили на свободу.

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