Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Крымского предателя-"единороса" посадили под домашний арест

Комментариев: 1
Соответствующее решение принято Херсонским городским судом.
Суд над "единоросом" из Севастополя проходит за закрытыми дверями
Суд над "единоросом" из Севастополя проходит за закрытыми дверями
krymr.com

Читай также: Чубаров пояснил, как заставить РФ освободить Крым и убраться с Донбасса

Херсонский городской суд избрал подозреваемому в сепаратизме крымчанину-члену российской политической партии "Единая Россия" Игорю Кучерявому меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры АРК.

10 декабря Херсонский городской суд удовлетворил ходатайство прокуратуры АР Крым и избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста подозреваемому гражданину Украины, члену "Севастопольского регионального политсовета партии "Единая Россия"". Подозреваемый будет проживать в арендованном помещении.

Читай также: Пеший поход в Крым: Чубаров заявил о возвращении его народа домой

"Кроме избрания меры пресечения, прокуратура АР Крым ходатайствовала о возложении на подозреваемого ряда обязанностей, что суд тоже удовлетворил. В частности ему запрещено менять адрес места жительства, без разрешения следователя покидать пределы Херсонской области и выезжать на временно оккупированную территорию", -  уточнила пресс-секретарь прокуратуры Екатерина Диденко в комментарии "Украинской правде".

Напомним, 3 декабря СБУ задержала на выезде из Крыма жителя Севастополя Игоря Кучерявого, который активно содействовал российской оккупации полуострова и даже стал членом путинской партии “Единая Россия“. Вчера его отпустили на свободу.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: Крым, госизмена, оккупанты, "Единая Россия"
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Кайдаш    10.12.2019, 15:34
Оценка:  +3
Кайдаш
Теперь он благополучно сдриснет обратно..
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь