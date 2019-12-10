“Конструктивная беседа”: Кремль ответил, какой была встреча Путина и Зеленского

Дмитрий Песков отметил, что стороны прямо излагали свои позиции.

Читай также: Зеленский рассказал, какие аргументы приводил Путину по границам

В ходе личных переговоров в формате тет-а-тет между главами России и Украины, стороны открыто заявили о взаимном несогласии.

Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает УНИАН.

Вчера состоялась достаточно конструктивная беседа. Это было первое знакомство двух президентов, и это было деловое общение, прагматическое общения, открытое. Стороны прямо заявляли о своих позициях, о несогласии между собой по целому ряду вопросов, - сказал Песков.

Читай также: Для нового нормандского саммита нет "домашнего задания" – Зеленский

Кремль надеется, что эти переговоры были отличным продолжением предварительного телефонного разговора. Песков отметил, что беседа тет-а-тет станет началом конструктивного диалога “во имя решения тех сложных проблем, стоящих сейчас между Москвой и Киевом в плане как двустороннего сотрудничества, так и урегулирования на юго-востоке”.

О большем сейчас говорить не приходится. Многое зависит от выполнения того, что страны должны выполнять. Вы знаете, что Путин всегда отвечает за свои слова и делает то, о чем он говорит. В свою очередь он высоко ценит аналогичный подход со стороны своих собеседников, - сказал Песков.

Он также добавил, что переговоры между Путины и Зеленский без присутствия лишних лиц были, но эта беседа была короткой.

Напомним, Зеленский сделал замечание Лаврову, а у Суркова сдали нервы. Глава МВД рассказал, в какой атмосфере проходили переговоры в Париже.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram