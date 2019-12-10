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На Донбассе погиб важный свидетель в деле о расстрелах на Майдане

Комментариев: 7
Боец спецподразделения должен был стать свидетелем стороны обвинения.
Дмитрий Каплунов оказался одним из засекреченных свидетелей
Дмитрий Каплунов оказался одним из засекреченных свидетелей
atr.ua

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На заседании суда по делу против пятерых бывших “беркутовцев“, обвиняемых в расстрелах участников Революции Достоинства, судья Сергей Дьячук рассекретил одного из свидетелей стороны обвинения. Одним из засекреченных свидетелей оказался недавно погибший на Донбассе сотрудник Центра специальных операций СБУ “А“ полковник Дмитрий Каплунов, пишет УНИАН.

К сожалению, должны сообщить участникам процесса, что среди свидетелей обвинения был допрошен свидетель, который был скрыт под псевдонимом “Дмитрий“. В связи с трагическими событиями мы имеем возможность, к сожалению, раскрыть его данные - это Дмитрий Каплунов, Герой Украины. Он стал Героем Украины посмертно, выполняя свои служебные обязанности, - сказал судья.

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Также Дьячук сообщил, что на сегодня в суде был запланирован допрос бывшего председателя СБУ, а во времена Майдана – народного депутата Валентина Наливайченко, однако тот сообщил суду, что заболел, однако заверил, что обязательно придет в суд и даст показания.

Таким образом, суд сих пор не допрашивал свидетелей стороны защиты, а начал изучение в качестве доказательств видеоматериалов о событиях Майдана.

Напомним, 1 декабря во время выполнения боевого задания на Донбассе погибли два бойца спецподразделения Центра специальных операций СБУ Денис Волочаев и Дмитрий Каплунов. 3 декабря президент посмертно наградил их званиями Героя Украины.

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Теги: СБУ, спецназ, Донбасс, суд, свидетель, Беркут, Революции Достоинства, расстрел Майдана
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Комментариев (7)
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Boxerogos    10.12.2019, 15:54
Оценка:  -4
Boxerogos
Можно и не смотреть.А можно просто послушать песню Народной Артистки СССР Аллы Борисовны Пугачёвой под названием:"Ах какой был мужчина,настоящий полковник".
WTF2wtf    10.12.2019, 16:02
Оценка:  0
WTF2wtf
антибес-антибот-антираб-boxerog os-серыйКыць-кудлатыйКыць-гунВс емогущий-неистовыйГун (и т.д.),
ты только скакать можешь, тупой шизоид-украинофоб из раши ... контуженая шавка оккупантов
Boxerogos    10.12.2019, 15:50
Оценка:  -1
Boxerogos
Значит убрали свои же.Тупо слили как балласт.
VSHIVANKA    10.12.2019, 15:48
Оценка:  -4
VSHIVANKA
НЕХЕР СОВАТЬСЯ ТУДА , КУДА СОБАКА Х. УЙ НЕ СУЁТ....
Lenka02    10.12.2019, 16:01
Оценка:  +1
Lenka02
СДОХНИ ПИТАР ВОНЮЧИЙ!!
толян04    10.12.2019, 15:36
Оценка:  -4
толян04
утомило уже ежедневно лицезреть фото этого утилизированного "полковника"
Coюзник    10.12.2019, 15:41
Оценка:  +3
Coюзник
У тебя есть выбор ... не смотри
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