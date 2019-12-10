На Донбассе погиб важный свидетель в деле о расстрелах на Майдане

Боец спецподразделения должен был стать свидетелем стороны обвинения.

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На заседании суда по делу против пятерых бывших “беркутовцев“, обвиняемых в расстрелах участников Революции Достоинства, судья Сергей Дьячук рассекретил одного из свидетелей стороны обвинения. Одним из засекреченных свидетелей оказался недавно погибший на Донбассе сотрудник Центра специальных операций СБУ “А“ полковник Дмитрий Каплунов, пишет УНИАН.

К сожалению, должны сообщить участникам процесса, что среди свидетелей обвинения был допрошен свидетель, который был скрыт под псевдонимом “Дмитрий“. В связи с трагическими событиями мы имеем возможность, к сожалению, раскрыть его данные - это Дмитрий Каплунов, Герой Украины. Он стал Героем Украины посмертно, выполняя свои служебные обязанности, - сказал судья.

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Также Дьячук сообщил, что на сегодня в суде был запланирован допрос бывшего председателя СБУ, а во времена Майдана – народного депутата Валентина Наливайченко, однако тот сообщил суду, что заболел, однако заверил, что обязательно придет в суд и даст показания.

Таким образом, суд сих пор не допрашивал свидетелей стороны защиты, а начал изучение в качестве доказательств видеоматериалов о событиях Майдана.

Напомним, 1 декабря во время выполнения боевого задания на Донбассе погибли два бойца спецподразделения Центра специальных операций СБУ Денис Волочаев и Дмитрий Каплунов. 3 декабря президент посмертно наградил их званиями Героя Украины.

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