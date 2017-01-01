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У Пашинского снова изъяли пистолет, которым он стрелял в Химикуса

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Пашинскому инкриминируют умышленное нанесение тяжких телесных повреждений своему оппоненту.
У Пашинского дома был обыск
У Пашинского дома был обыск
hromadske.ua

Государственное бюро расследований провело обыск у бывшего депутата Верховной Рады Сергея Пашинского (“Народный фронт“) и изъяла пистолет, из которого он стрелял в Вячеслава Химикуса.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.

“У него дома был обыск и изъяли пистолет“, - сказал источник .

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По его словам, обыск проводился в рамках расследования дела против Пашинского. Собеседник не уточнил, когда именно проводились следственные действия дома у Пашинского. Он отметил, что ранее пистолет у Пашинского изымала прокуратура, однако спустя некоторое время вернула его владельцу.

Напомним, 31 декабря 2016 года в Киевской области произошел словесный конфликт Пашинским и гражданином Химикусом. Нардеп достал пистолет марки “Glock 19“ и выстрелил мужчине в левую ногу.

Сергей Пашинскому инкриминируют умышленное нанесение тяжких телесных повреждений своему оппоненту. 7 октября суд арестовал экс-депутата Сергея Пашинского на два месяца без возможности залога.

29 ноября Пашинскому продлили арест до конца января.

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Теги: пистолет, Пашинский, нардеп, стрельба
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