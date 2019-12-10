В Минобороны не исключают срыв договоренностей по Донбассу

Министр обороны сделал заявление.

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что процесс урегулирования ситуации на Донбассе не будет быстрым. Сейчас договоренности по Донбассу могут сорваться на любом этапе.

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Об этом министр написал на своей странице в Facebook.

В частности, министр обороны заявил, что Украина на “нормандской встрече” показала всему миру, что намерена бороться за возвращение своих территорий. Отдельно министр отметил старания урегулировать конфликт с РФ на дипломатическом фронте. Он отметил, что не будет уступок территориями, интересами людей, целостностью страны.

Кроме того, Загороднюк указал позиции украинской делегации на саммите:

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Полное, всестороннее и бессрочное прекращение огня на востоке Украины, которое должно состояться до конца 2019 года.

Расширение мандата Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ с возможностью осуществления круглосуточного мониторинга.

Разведение на трех новых участках до марта. Министр подчеркнул, что эти три участка должны стать гуманитарными зонами, которые позволят обустроить переходы и переезды и улучшить жизнь людей в зоне разграничения.

Обмен пленными до конца 2019 года. По принципу "всех на всех". Была согласована необходимость уточнить полные списки и предоставить полный и безусловный доступ представителям Международного комитета Красного Креста ко всем удерживаемым лицам.

Продолжить действие закона об особом статусе Донбасса. Конкретной даты проведения выборов на Донбассе нет.

Провести следующую нормандскую встречу через 4 месяца.

Кроме того, Загороднюк напомнил, что процесс стабилизации на Донбассе будет длительным. Договоренности между Зеленским и Путиным могут сорваться в любой момент.

Напомним, Путин поспорил с Зеленским о переходе школ на украинский язык обучения. Лидеры поспорили на тему школьного образования.

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