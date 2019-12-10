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В Минобороны не исключают срыв договоренностей по Донбассу

Комментариев: 5
Министр обороны сделал заявление.
Андрей Загороднюк
Андрей Загороднюк
facebook.com/andriy.zagorodnyuk.mod/

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что процесс урегулирования ситуации на Донбассе не будет быстрым. Сейчас договоренности по Донбассу могут сорваться на любом этапе.

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Об этом министр написал на своей странице в Facebook.

В частности, министр обороны заявил, что Украина на “нормандской встрече” показала всему миру, что намерена бороться за возвращение своих территорий. Отдельно министр отметил старания урегулировать конфликт с РФ на дипломатическом фронте. Он отметил, что не будет уступок территориями, интересами людей, целостностью страны. 

Кроме того, Загороднюк указал позиции украинской делегации на саммите:

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  • Полное, всестороннее и бессрочное прекращение огня на востоке Украины, которое должно состояться до конца 2019 года.
  • Расширение мандата Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ с возможностью осуществления круглосуточного мониторинга.
  • Разведение на трех новых участках до марта. Министр подчеркнул, что эти три участка должны стать гуманитарными зонами, которые позволят обустроить переходы и переезды и улучшить жизнь людей в зоне разграничения.
  • Обмен пленными до конца 2019 года. По принципу "всех на всех". Была согласована необходимость уточнить полные списки и предоставить полный и безусловный доступ представителям Международного комитета Красного Креста ко всем удерживаемым лицам.
  • Продолжить действие закона об особом статусе Донбасса. Конкретной даты проведения выборов на Донбассе нет.
  • Провести следующую нормандскую встречу через 4 месяца.

Кроме того, Загороднюк напомнил, что процесс стабилизации на Донбассе будет длительным. Договоренности между Зеленским и Путиным могут сорваться в любой момент.

Напомним, Путин поспорил с Зеленским о переходе школ на украинский язык обучения. Лидеры поспорили на тему школьного образования.

 

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Теги: Загороднюк, министр обороны, Минобороны
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Комментариев (5)
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Boxerogos    10.12.2019, 17:11
Оценка:  -3
Boxerogos
По содержанию-Андрей Загороднюк.А по сущности-Анастасия Заворотнюк.
Л_о_л_а    10.12.2019, 16:42
Оценка:  -6
Л_о_л_а
ну...выставить Меркель и Макрона дураками - это в стиле постмайдаунной Украины....
WTF2wtf    10.12.2019, 16:46
Оценка:  +2
WTF2wtf
ты о возможных действиях российских оккупантов на Донбассе?
да недоцарек российский срал на всех ... а путинские боты ведь обязаны быть дебилами, в упор не понимая написанного
Л_о_л_а    10.12.2019, 16:55
Оценка:  -5
Л_о_л_а
теперь я поняла почему ты дебил...))))
WTF2wtf    10.12.2019, 16:59
Оценка:  +1
WTF2wtf
на бессмысленный срач антиукраинских ботов давно плевать ...
но ты бы попыталось еще перечитать написанное, прежде чем что-то ляпать ... в твоем случае лучше несколько раз перечитать (можешь даже с нескольких своих аккаунтов)
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