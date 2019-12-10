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Карпюх и Балух будут сотрудничать с офисом омбудсмена

Комментариев: 3
Бывшые политзаключенные будут бороться против пыток в пенитенциарных заведениях.
Карпюх и Балух будут сотрудничать с офисом омбудсмена
Фейсбук Людмилы Денисовой

Николай Карпюк и Владимир Балух подписали меморандум о сотрудничестве с украинским офисом омбудсмена. Об этом на своей странице в фейсбуке написала Людмила Денисова. 

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“Уверена, что наше сотрудничество будет плодотворным и поможет обеспечить и защитить права наших граждан, находящихся в местах несвободы, в том числе на территории РФ, части временно оккупированного Донбасса и временно оккупированного Крыма“, - написала Денисова.

Первый совместный мониторинговый визит бывшие политзаключённые и сотрудники офиса украинского омбудсмена планируют провести в Лукьяновское СИЗО, где проверят как прошли работы над устранением недостатков, обнаруженными во время предыдущего мониторинга.

Напомним, украинский режиссер Олег Сенцов получил документы о почетном гражданстве Парижа.

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Комментариев (4)
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Клаустро    10.12.2019, 17:39
Оценка:  0
Клаустро
Зек,он и в Африке зек))
kapablankas    10.12.2019, 17:18
Оценка:  +1
kapablankas
"В ближайшее время Николай Карпюк, будет назначен членом Экспертного совета при Уполномоченном ВРУ по правам человека, а
Владимир Балух войдет в Координационный совет по вопросам реализации национал
Л_о_л_а    10.12.2019, 16:40
Оценка:  +2
Л_о_л_а
российская тюрьма - залог карьеры и обеспеченного будущего в постмайдаунной Украине...
kapablankas    10.12.2019, 16:37
Оценка:  +4
kapablankas
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