Карпюх и Балух будут сотрудничать с офисом омбудсмена

Бывшые политзаключенные будут бороться против пыток в пенитенциарных заведениях.

Николай Карпюк и Владимир Балух подписали меморандум о сотрудничестве с украинским офисом омбудсмена. Об этом на своей странице в фейсбуке написала Людмила Денисова.

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“Уверена, что наше сотрудничество будет плодотворным и поможет обеспечить и защитить права наших граждан, находящихся в местах несвободы, в том числе на территории РФ, части временно оккупированного Донбасса и временно оккупированного Крыма“, - написала Денисова.



Первый совместный мониторинговый визит бывшие политзаключённые и сотрудники офиса украинского омбудсмена планируют провести в Лукьяновское СИЗО, где проверят как прошли работы над устранением недостатков, обнаруженными во время предыдущего мониторинга.



Напомним, украинский режиссер Олег Сенцов получил документы о почетном гражданстве Парижа.