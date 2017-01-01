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МИД Украины назвал главные достижения в рамках "нормандского саммита"

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Полное прекращение огня, обмен пленными, развод войск. Главные достижения Украины на "нормандском саммите".
Министр иностранных дел Вадим Пристайко
Министр иностранных дел Вадим Пристайко
lb.ua

Министр иностранных дел Вадим Пристайко назвал главным достижением Украины на прошедших переговорах в Париже, полное и бессрочное прекращение огня на Донбассе до конца 2019 года, а также расширение полномочий Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ, которая теперь будет работать 24/7.

Об этом министр написал в своем Twitter


“Работа над имплементацией “формулы Штайнмайера“. Никакой федерализации. Украина – унитарная страна. Донбасс и Крым – это Украина“, - отметил глава МИД.

Также стороны обсудили процесс разведения войск ещё на трех участках.

“Взаимное освобождение удерживаемых лиц “всех установленных на всех установленных“ до 31 декабря. План – завершить (обмен) как можно скорее по принципу “всех на всех“. Для этого договорились о допуске “Красного креста“ и других гуманитарных организаций“, - написал Пристайко.

Министр также отметил, что выборы на Донбассе возможны лишь в рамка Украинского законодательства и в соответствии со стандартами ОБСЕ.

“Наша позиция по контролю над границей неизменна. Постепенно будем двигаться в эту сторону“, - заключил министр.

Напомним, После развода в Золотом обстрелов не было - Хомчак

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Теги: Пристайко, прекращение огня, разведение войск
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