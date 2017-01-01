МИД Украины назвал главные достижения в рамках "нормандского саммита"

Полное прекращение огня, обмен пленными, развод войск. Главные достижения Украины на "нормандском саммите".

Министр иностранных дел Вадим Пристайко назвал главным достижением Украины на прошедших переговорах в Париже, полное и бессрочное прекращение огня на Донбассе до конца 2019 года, а также расширение полномочий Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ, которая теперь будет работать 24/7.

Об этом министр написал в своем Twitter.



“Работа над имплементацией “формулы Штайнмайера“. Никакой федерализации. Украина – унитарная страна. Донбасс и Крым – это Украина“, - отметил глава МИД.

Также стороны обсудили процесс разведения войск ещё на трех участках.

“Взаимное освобождение удерживаемых лиц “всех установленных на всех установленных“ до 31 декабря. План – завершить (обмен) как можно скорее по принципу “всех на всех“. Для этого договорились о допуске “Красного креста“ и других гуманитарных организаций“, - написал Пристайко.

Министр также отметил, что выборы на Донбассе возможны лишь в рамка Украинского законодательства и в соответствии со стандартами ОБСЕ.

“Наша позиция по контролю над границей неизменна. Постепенно будем двигаться в эту сторону“, - заключил министр.

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