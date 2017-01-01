Скорую помощь женщине вызвала ее дочь. Врачи говорят об ожогах лица, глаз и туловища I-II степени. Мужчине грозит до трех лет лишения свободы.

Под Киевом мужчина плеснул кислоту в лицо жене facebook МВД

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В Глевахе под Киевом местный житель облил жену кислотой из ревности. Об этом сообщила пресс-служба полиции области во вторник, 10 декабря.

Инцидент произошел еще 13 октября, а сейчас следователь Васильковского отдела полиции уже направил в суд уголовное производство с обвинительным актом.

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Как сообщается, между супругами возникла ссора на почве ревности. Во время конфликта 52-летний мужчина взял бутылочку с кислотой и несколько раз плеснул из нее в лицо жене, после чего покинул помещение.

Полицию и скорую вызвала дочь пострадавшей. 48-летнюю женщину с ожогами госпитализировали в больницу, а ее супруга задержали. Согласно заключению эксперта, потерпевшая получила химические ожоги I-II степени лица, глаз и туловища.

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По данному факту было открыто уголовное производство по ч.1 ст. 122 (Умышленное средней тяжести телесное повреждение) УК Украины. Ревнивцу грозит ограничение или лишение свободы на срок до трех лет.

Напомним, киевлянка напилась кислоты на глазах у мужа, который попросил развод. К сожалению, женщина умерла.

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