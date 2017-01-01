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Стало известно, когда начнутся детальные переговоры по обмену пленными

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В Париже договорились об обмене как таковом. В Минске обсудят, кого именно будут менять.
Валерия Лутковская
Валерия Лутковская
wikipedia.org

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Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) в Минске 18 декабря обсудит вопрос обмена удерживаемых лиц, о котором была достигнута принципиальная договоренность на встрече “Нормандской четверки“ в Париже. Об этом заявила представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы в Минске Валерия Лутковская, пишет “Интерфакс-Украина“.

Будет обычное заседание, во время которого мы будем обсуждать тот политический импульс, который получили от “нормандии“, - сказала Лутковская.

Отвечая на уточняющий вопрос, о каком количестве на обмен может идти речь, она отметила:

По количеству точно не скажу, потому что 18-го числа будет решение.

Напомним, в “ДНР“ сообщили, сколько пленных готовы передать Украине. Донецкие боевики назвали формулу для предстоящего обмена, в Луганске пока никаких цифр не называли.

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Теги: ТКГ, Минск, Минские переговоры, обмен пленными
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