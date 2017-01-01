Пожар в Одессе: Полиция озвучили три версии причин возгорания

До сих пор полицейским не удалось выяснить судьбу 4 пропавших без вести.

Читай также: Пожар в Одессе: В руинах колледжа не нашли ни одного огнетушителя

В настоящее время полиция отрабатывает три версии причин смертельного пожара в одесском колледже экономики – неисправность электропроводки и электроприборов, неосторожное обращение с огнем, умышленный поджог. Об этом начальник ГУ ЧП в Одесской области Олег Бех сказал сегодня, 10 декабря, во время заседания правительственной комиссии по расследованию причин пожара в одесском институте, сообщает пресс-служба МВД.

Сотрудниками Главного управления осуществлен анализ видеозаписей с камер наружного наблюдения на зданиях, расположенных неподалеку от места происшествия. Установлено, что очаг возгорания возник в районе третьего этажа здания Одесского колледжа. Согласно анализу камер видеонаблюдения, первое задымления здания обнаружено в 10:07 4 декабря, - сказал Олег Бех.

Читай также: Пожар в Одессе: Директору колледжа сообщили о подозрении

Он добавил, что сразу после локализации пожара на связь с близкими не вышли 14 человек, из которых в настоящее время установлено четыре человека, которые погибли на месте происшествия. Также устанавливаются личности еще шести погибших, найденных на месте происшествия.

Назначен ряд необходимых экспертиз, в том числе судебно-медицинские экспертизы определения степени тяжести телесных повреждений 19 пострадавших, а также по факту смерти погибших, - сказал Олег Бех.

Читай также: Российский рэпер назвал траур по погибшим в Одессе “е**ной показухой“

Начальник полиции Одесской области добавил, что с целью дальнейшей идентификации тел погибших, которые невозможно узнать, у близких родственников без вести пропавших отобраны биологические образцы для проведения сравнительной генетической экспертизы.

Напомним, в “ДНР“ сообщили, сколько пленных готовы передать Украине. Донецкие боевики назвали формулу для предстоящего обмена, в Луганске пока никаких цифр не называли.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.