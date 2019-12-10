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Президент Зеленский возвращается в Украину после переговоров в Париже

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Украинская делегация, во главе с Зеленским, возвращается в Киев из Парижа, где накануне прошла встреча "нормандской четверки".
Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
lb.ua

Самолет главы государства Владимира Зеленского вылетел из Парижа и направляется в сторону Украины. О том, что самолет готов к вылету, президент поделится на своей странице в Facebook

“Возвращаемся. Домой, в Украину, к жене, к детям“, — написал Зеленский.

Также президент поделился фотографией с борта самолета.

Фото из самолета в Париже
Фото из самолета в Париже
Владимир Зеленский / Facebook

Напомним, В Кремле дали оценку итогам встречи в рамках “нормандского формата“

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Теги: Зеленский, нормандская встреча, возвращение в Украину
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Комментариев (1)
Міні_Ми    10.12.2019, 18:45
Оценка:  +2
Міні_Ми
ординське племя сосе
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