Президент Зеленский возвращается в Украину после переговоров в Париже

Украинская делегация, во главе с Зеленским, возвращается в Киев из Парижа, где накануне прошла встреча "нормандской четверки".

Самолет главы государства Владимира Зеленского вылетел из Парижа и направляется в сторону Украины. О том, что самолет готов к вылету, президент поделится на своей странице в Facebook.

“Возвращаемся. Домой, в Украину, к жене, к детям“, — написал Зеленский.

Также президент поделился фотографией с борта самолета.

Фото из самолета в Париже Владимир Зеленский / Facebook

Напомним, В Кремле дали оценку итогам встречи в рамках “нормандского формата“

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