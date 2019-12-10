Президент Зеленский возвращается в Украину после переговоров в Париже
Украинская делегация, во главе с Зеленским, возвращается в Киев из Парижа, где накануне прошла встреча "нормандской четверки".
Самолет главы государства Владимира Зеленского вылетел из Парижа и направляется в сторону Украины. О том, что самолет готов к вылету, президент поделится на своей странице в Facebook.
“Возвращаемся. Домой, в Украину, к жене, к детям“, — написал Зеленский.
Также президент поделился фотографией с борта самолета.
Напомним, В Кремле дали оценку итогам встречи в рамках “нормандского формата“
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