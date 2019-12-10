“Вызывает беспокойство”: Тимошенко раскритиковала “нормандскую встречу”

Лидер Батькивщины указала на опасные моменты, которые вызывают у нее беспокойство.

Лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко раскритиковала итоги переговоров в “нормандском формате”.

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Об этом нардеп написала на своей странице в Facebook.

Тимошенко заявила, что некоторые заявления команды президента Владимира Зеленского “вызывают беспокойство”.

Мы приветствуем то, что Украина возобновила диалог на международном уровне в нормандской формате, без которого вопрос о прекращении войны невозможно решить. …Вместе с тем, вызывает беспокойство, что впервые в истории работы Нормандского формата на уровне президента Украины легитимировано “формулу Штайнмайера”, которая становится основой для дальнейших действий, - написала Тимошенко.

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Между тем, Тимошенко позитивно отметила успех в переговорном процессе касательно масштабного обмена удерживаемыми лицами. Положительным результатом переговоров в Париже Тимошенко считает и то, что местные выборы на Донбассе будут проведены только после восстановления контроля Украины над границей.

Тимошенко отметила, что все станет более ясно тогда, когда власти объяснят пункты коммюнике об особом статусе Донбасса, а также о “формуле Штайнмайера”. Сейчас, по мнению Тимошенко, украинскому обществу необходимы гарантии, что мир в Украину придет без потери суверенитета и независимости.

Напомним, в Кремле дали оценку итогам встречи в рамках "нормандского формата". В Кремле не исключили возможность изменения встречи в рамках "нормандского формата".

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