Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

“Вызывает беспокойство”: Тимошенко раскритиковала “нормандскую встречу”

Комментариев: 5
Лидер Батькивщины указала на опасные моменты, которые вызывают у нее беспокойство.
Юлия Тимошенко
Юлия Тимошенко
facebook.com/YuliaTymoshenko

Лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко раскритиковала итоги переговоров в “нормандском формате”.

Читай также: В Минобороны не исключают срыв договоренностей по Донбассу

Об этом нардеп написала на своей странице в Facebook.

Тимошенко заявила, что некоторые заявления команды президента Владимира Зеленского “вызывают беспокойство”.

Мы приветствуем то, что Украина возобновила диалог на международном уровне в нормандской формате, без которого вопрос о прекращении войны невозможно решить. …Вместе с тем, вызывает беспокойство, что впервые в истории работы Нормандского формата на уровне президента Украины легитимировано “формулу Штайнмайера”, которая становится основой для дальнейших действий, - написала Тимошенко.

Читай также: Путин исключил передачу Украине границы до амнистии боевиков "ЛДНР"

Между тем, Тимошенко позитивно отметила успех в переговорном процессе касательно масштабного обмена удерживаемыми лицами. Положительным результатом переговоров в Париже Тимошенко считает и то, что местные выборы на Донбассе будут проведены только после восстановления контроля Украины над границей. 

Тимошенко отметила, что все станет более ясно тогда, когда власти объяснят пункты коммюнике об особом статусе Донбасса, а также о “формуле Штайнмайера”. Сейчас, по мнению Тимошенко, украинскому обществу необходимы гарантии, что мир в Украину придет без потери суверенитета и независимости.

Напомним, в Кремле дали оценку итогам встречи в рамках "нормандского формата". В Кремле не исключили возможность изменения встречи в рамках "нормандского формата".

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: Тимошенко, Зеленский, нормандский формат, Путин
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (6)
Отсортировать по дате Вниз
ЗаУкраїну    10.12.2019, 18:24
Оценка:  +3
ЗаУкраїну
Где же тебя на нашу голову такую БЕСПОКОЙНУЮ склепали? Кто и когда тебя уже УСПОКОИТ, чтобы раз и навсегда.
Lyonya-Space    10.12.2019, 18:05
Оценка:  -5
Lyonya-Space
Клаустро энд Лола, а не сходить ли вам/тебе на хy.й?!
Дебил/ы/пид.арасные!
Л_о_л_а    10.12.2019, 18:40
Оценка:  +1
Л_о_л_а
так, абонемент у тебя на 24 часа в сутки...
tetyalissa    10.12.2019, 18:41
Оценка:  0
tetyalissa
/// Прижми свою цюцюрку дверью , букашка сраная ! ////////
Л_о_л_а    10.12.2019, 17:51
Оценка:  +5
Л_о_л_а
юля, ты еще не поняла, что тренд поменялся?...нацики уже не в моде...люди хотят мира....а тебя и пороха - в утиль!!!
Клаустро    10.12.2019, 17:49
Оценка:  +4
Клаустро
Ты вроде на Донбасс предлагала атомную бомбу скинуть? Передумала? А колючей проволокой огородить-тоже маловато?Не хочешь ты,баба Юуля процветающей целостной Украины!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь