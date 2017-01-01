Пострадавшим в пожаре в Одесском колледже ОГА выделит 3 миллиона гривен

Пострадавшие и родственники погибших получат почти три миллиона гривен компенсации из бюджета области.

Порядка трех миллионов гривен будет выделено на оказание помощи пострадавшим и родственникам погибших во время трагического пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Об этом в ходе пресс-конференции заявил руководитель Одесской ОГА Максим Куций, передает УНИАН.

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Куций также отметил, что средства для помощи пострадавшим будут также выделены и из городского бюджета Одессы. Сумма переданных для помощи средств будет установлена индивидуально для каждого пострадавшего.



Кроме того, по словам руководителя Одесской области, Кабмин также рассматривает вопрос по выделению суммы из государственного бюджета.

Напомним, сегодня стало известно, что полиция отрабатывает три версии причин смертельного пожара в одесском колледже.

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