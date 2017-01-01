Харьков, Днепр и Запорожье не принимают самолеты, Киев – на подходе

Половину страны накрыл густой туман, который вот-вот оставит Украину без авиасообщения.

Аэропорты страны не могут работать из-за тумана depositphotos.com

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Аэропорты Харькова, Запорожья и Днепра отменили часть рейсов из-за сильного тумана. Об этом свидетельствуют данные сайта flightradar24.com. Эту же информацию подтверждают в пресс-службах аэропортов, пишут РБК-Украина, УНН и “Страна“.

Так, международный аэропорт “Харьков“ сообщил об отмене рейсов Харьков-Киев, Харьков-Катовице, Харьков-Варшава, Харьков-Тбилиси, Харьков-Шарм-эль-Шейх, Киев-Харьков и Тбилиси-Харьков.

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Кроме того на запасной аэродром в международный аэропорт “Борисполь“ перенаправлены самолеты, осуществляющие рейсы Катовице-Харьков, Шарджа-Харьков, Варшава-Харьков и Шарм-эль-Шейх-Харьков.

В Международном аэропорту “Запорожье“ отменили рейсы в Борисполь и Стамбул, некоторые рейсы в Шарм-эль-Шейх, Киев и Борисполь были перенесены. Кроме того, отменили два рейса из Стамбула и перенесли рейсы из Киева, Минска и Запорожья.

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Аналогичные проблемы испытывает аэропорт Днепра, который вынужден отменять рейсы или перенаправлять их в Киев.

При этом такие же трудности вот-вот могут начаться и в аэропортах самого Киева. Как сообщает пресс-центр ГСЧС, вечером 10 декабря и в первой половине дня 11 декабря столицу накроет густой туман с видимостью 200-500 метров.

Напомним, СМИ выяснили, что “дочка“ Lufthansa летает в Крым в обход санкций. Питанием пассажиров, летящих в Крым из РФ, занимается компания Аэромар, 49% акций которой принадлежат через дочерние британские и немецкие фирмы Lufthansa.

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