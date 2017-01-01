Министр озвучил планы Украины по разведению войск на Донбассе

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк пояснил, как будет происходить разведение сил на Донбассе.

Министр обороны Андрей Загороднюк, прокомментировал встречу лидеров саммита в Париже. Он подчеркнул, что разведения войск по всей линии соприкосновения не будет, как того требовала российская сторона.

Об этом он написал в своем Telegram.

“Договорились о трех новых участка разведения до марта“, - написал министр.

Также министр отметил что участки, где будут отведены силы, должны стать безопасными для проживания простых граждан.

“Важный момент: эти три участка должны стать гуманитарными зонами, которые позволят обустроить переходы и переезды и улучшить жизнь людей в зоне разграничения“, - отметил министр обороны.

Министр призвал власти определить оптимальные варианты развития событий, поскольку время на подготовку есть.

“Главное - Украина показала всему миру, что будет бороться за возвращение своих территорий, в том числе на дипломатическом фронте. Никаких уступок территориями, интересами людей, целостностью страны. Позиция заявлена, приоритеты обозначены, намерения определены“, - отметил Загороднюк.

Напомним, стало известно, когда начнутся детальные переговоры по обмену пленными

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