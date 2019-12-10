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СМИ назвали условия МВФ по траншу Украине

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Фонд требует от Украины принятия закона о невозможности возвращения банков экс-владельцам, урегулирование тарифов и реформ, узнали СМИ.
СМИ назвали условия МВФ по траншу Украине

МВФ поставил Украине несколько условий для предоставления транша по новой программе сотрудничества, переговоры о которой продолжаются несколько месяце. Что именно требует Фонд от Киева узнала Экономическая правда.

Как отмечается, большинство условий Украина выполнила, а именно: бюджет на 2020 год, закон о возвращении уголовной ответственности за незаконное обогащение.

В то же время, в фонде ждут подвижек с формированием независимых набсоветов в госбанках. Сейчас отбор кандидатов на финальном этапе - НБУ согласовывает последние кандидатуры, отмечает издания.

Также один из пунктов меморандума - феформа налоговых и таможенных органов. Новая таможенная служба заработала 8 декабря.

Среди условий также урегулирование вопроса с ограничениями на коммунальные тарифы. Недавно Кабмин отменил эти ограничения, мотивируя свое решение тем, что такие ограничения противоречат требованиям МВФ и могут привести к потерям местных бюджетов.

Как сообщается, один из важных для МВФ пунктов - обезопасить неплатежеспособные банки от возвращения недобросовестным экс-акционерам. При этом предполагается, что экс-владельцы смогут получить компенсацию за понесенные убытки вследствие признания банка неплатежеспособным, если факт этих убытков будет доказан в судебном порядке.

"Эти изменения будут иметь целью усиления полномочий НБУ и Фонда гарантирования вкладов. Они будут относиться ко всем банкам, которые уже признаны неплатежеспособными и которые могут таковыми стать в будущем", - утверждает источник ЭП в правительстве.

Изменения будут иметь значение не только для кейса ПриватБанка, но и для других случаев, когда экс-владельцы банков судятся и выигрывают суды против государства.

По информации ЭП, для МВФ также имеют значение реформы, которые с разной степенью детализации могут быть отражены в меморандуме: речь идет о земельной реформе, анбандлинге Нафтогаза, продолжении антикоррупционной и судебной реформ и стресс-тестирование банков.

Напомним, 7 декабря в Офисе президента сообщили, что Владимир Зеленский и директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева согласовали новую трехлетнюю программу сотрудничества на общую сумму около $5,5 млрд.

 

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Теги: Украина, МВФ, ПриватБанк, Кабмин Украины, реформы, транш МВФ
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Л_о_л_а    10.12.2019, 18:38
Оценка:  -1
Л_о_л_а
против Бени условия?
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