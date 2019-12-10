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Чиновники украли больше миллиона на ремонте детсада – СБУ

Комментариев: 1
Фигуранты дела искусственно завысили стоимость выполненных работ и использованных промышленных материалов.
Сотрудники СБУ проводят обыски в Южноукраинске
Сотрудники СБУ проводят обыски в Южноукраинске
СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила руководителей одного из департаментов горсовета Южноукраинска в Николаевской области в хищении денег, предназначенных для реконструкции детсадов. Об этом сообщает пресс-служба СБУ во вторник, 10 декабря.

Отмечается, что в 2018 году чиновники заключили договор с коммерческой структурой на проведение капитального ремонта городского детского сада. При этом фигуранты дела искусственно завысили стоимость выполненных работ и использованных промышленных материалов. Для вывода денег в "тень" чиновники привлекли представителей фирмы подрядчика.

По оценке экспертов, сделка нанесла государству ущерб на 1,3 млн гривен.

Во время обысков в городском совете, в офисных и складских помещениях подрядной организации, а также в квартирах и автомобилях фигурантов дела, в частности экс-руководителя департамента горсовета, обнаружили печати, документацию и другие вещественные доказательства.

Открыто уголовное дело по статье о присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением (ч.4 ст.191 УК Украины). Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечении к ответственности лиц, причастных к нему.

Ранее стало известно, что в Николаевской области чиновники вывели из бюджета 15 млн гривен, предназначенных для школ региона.

Также сообщалось, что в Киеве начальницу управления образования Деснянской райгосадминистрации подозревают в растрате более 1,2 млн гривен.

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Теги: СБУ, чиновники, Николаевская область, ущерб, растрата госсредств
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
mafiя    10.12.2019, 18:41
Оценка:  0
mafiя
Тю, новость- это во всех садах практикуется.свои фирмы делают ремонты и завышают стоимость.Материалы 100 тыщ, а с работой от 350 сбивают.
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