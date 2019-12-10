Внедорожник "слуги народа" заблокировал движение спасателям в Одессе

Юзик поспешил убрать свой автомобиль. Как отмечают местные СМИ, на место происшествия он больше не возвращался.

Нардеп от Слуги народа Юрий Корявченков, больше известный как Юзик из Квартала 95, нарушил правила дорожного движения, видеофакт чего опубликовал 7 канал во вторник, 10 декабря.

Как видно на кадрах, нардеп оставил свой автомобиль Toyota прямо посреди перекрестка и ушел. Внедорожник перекрыл дорогу спасателям, которые продолжают ликвидировать последствия пожара в одесском институте.

Инцидент произошел напротив въезда на территорию колледжа на улице Троицкой, где недавно пожар унес жизни 12 человек.

Также на кадрах видно, что Юзик поспешил убрать свой автомобиль. Как отмечают местные СМИ, на место происшествия он больше не возвращался.

К слову, по правилам дорожного движения, остановка на перекрестках и ближе 10 метров от края пересекаемой проезжей части запрещена. Существуют исключения для Т-образного перекрестка. Например, если там есть сплошная линия разметки. Однако на видео можно увидеть, что ее нет.

За такое нарушение нардепу грозит от 255 до 510 гривен штрафа. Получил ли он штраф – пока не известно. Связаться с Юрием Корявченков нам пока не удалось.

Как сообщалось, специализированная антикоррупционная прокуратура открыла дело из-за публикации разговоров нардепа от Слуги народа Юрия Корявченкова с полицией Кривого Рога.

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