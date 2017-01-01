В российских тюрьмах незаконно содержатся тысячи украинцев – омбудсмен

Из-за действий ОПГ и нарушений со стороны российских властей тысячи жертв преступников сами оказываются в тюрьмах.

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Около двух тысяч украинцев незаконно содержатся в тюрьмах Российской Федерации. Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Фейсбуке.

Только в 2018 году было арестовано 176 наших сограждан, а осуждено 692 лица за незаконный оборот наркотических веществ. По состоянию на 30 июня 2019 в тюрьмах РФ незаконно удерживается 1989 граждан. По уточненной информации на сегодняшний день эта цифра составляет около 2000 граждан Украины, - написала она.

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По словам омбудсмена, с 2015 года в Украине действует транснациональная преступная группировка, которая обманом вербует граждан Украины и втягивает их в незаконную деятельность по распространению наркотических веществ на территории Российской Федерации. Жертвы этой группировки часто оказываются в российских тюрьмах.

Денисова отметила, что Россия не выполняет свои обязательства в рамках Консульской конвенции между Украиной и РФ по безотлагательному информированию о задержании и аресте граждан друг друга. Из 300 украинцев, ставших жертвами указанной ОПГ и попавших в российские тюрьмы, только 35 человек переданы для отбывания наказания в Украине.

Во многих случаях жертвы торговли людьми не имеют надлежащей связи с внешним миром. Администрации колоний в РФ почти полностью блокируют переписку с Украиной. Такая ситуация делает невозможным подачу заявлений о преступлениях и признание потерпевших именно жертвами торговли людьми, - отметила она.

Напомним, бывшие узники Кремля Карпюх и Балух будут сотрудничать с офисом омбудсмена Украины. Они будут бороться против пыток в отечественных пенитенциарных учреждениях.

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