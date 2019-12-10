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США поздравили Украину с успешной нормандской встречей

Комментариев: 1
Посольство США отметило успех нормандского саммита и прогресс в урегулировании ситуации на Донбассе.
США поздравили Украину с успешным нормандским саммитом
США поздравили Украину с успешным нормандским саммитом
kremlin.ru

США поздравили Украину с успехом на нормандской встрече в Париже. Соответствующее заявление опубликовало в Facebook посольство США в Украине во вторник, 10 декабря.

"Мы поздравляем Украину с успешным саммитом в нормандском формате, восстанавливающем участие глав государств в мирном процессе. Благодаря переговорам достигнут важный прогресс в направлении всестороннего прекращения огня, освобождения задержанных вследствие конфликта лиц, дальнейшего разведения сил, а также других шагов, которые улучшат гуманитарные условия и создадут безопасную среду для местных выборов", - говорится в сообщении.

США также обратились к РФ с призывом уважать взятые на себя обязательства и использовать прошедшую встречу для установления мира.

"Мы призываем Россию уважать свои обязательства, прекратить любую агрессию и использовать эту возможность для мира", - говорится в сообщении.

Напомним, что после нормандской встречи Украина ожидает освобождения 77 человек. В трехсторонней контактной группе заявили, что имеют подтвержденные данные о 77 украинцах, на освобождение которых рассчитывают на первом этапе обмена.

Также в ЕС заявили, что возобновление нормандских переговоров открывает окно возможностей. В Брюсселе отметили новую динамику переговоров и призвали Украину и Россию придерживаться минских договоренностей, чтобы решить ситуацию на Донбассе.

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Теги: США, Украина-США, посольство США, нормандская четверка, нормандская встреча
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
VSHIVANKA    10.12.2019, 19:00
Оценка:  0
VSHIVANKA
А В ЧЁМ УСПЕХ ТО ?
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