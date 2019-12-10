Глава таможни рассказал, почему не может найти честных подчиненных

Официальная зарплата у таможенников настолько низкая, что честных профессионалов на нее нельзя найти даже на другой планете.

Читай также: На Новую таможню потратят 480 миллионов

Средняя зарплата рядового инспектора-таможенника составляет в Украине 6,5 тыс. грн., что является одной из проблем поиска честных и профессиональных работников для таможни. Об этом заявил глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов в эфире телеканала “НАШ“.

Невозможно ожидать, что мы где-то откуда-то - из космоса или с другой планеты - наберем абсолютно честных, профессиональных, патриотичных госслужащих, которые будут работать за 6,5 тыс. грн. Столько в среднем получает рядовой инспектор в каждом регионе, - сказал он.

По словам главы таможенной службы, повышение зарплат - “пошаговый путь“.

Таможня должна работать лучше, обеспечивать лучший сервис и в том числе собирать больше средств в государственный бюджет, но из этого государственного бюджета должны финансироваться как реальные зарплаты (рыночные зарплаты)... так и реальные расходы на содержание таможни, - считает Нефедов.

Напомним, в Украине заработала новая Государственная таможня. В ведомстве рассказали об изменениях в таможенной службе.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.