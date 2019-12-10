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Глава таможни рассказал, почему не может найти честных подчиненных

Комментариев: 6
Официальная зарплата у таможенников настолько низкая, что честных профессионалов на нее нельзя найти даже на другой планете.
Глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов
Глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов
Фейсбук Максима Нефедова

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Средняя зарплата рядового инспектора-таможенника составляет в Украине 6,5 тыс. грн., что является одной из проблем поиска честных и профессиональных работников для таможни. Об этом заявил глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов в эфире телеканала “НАШ“.

Невозможно ожидать, что мы где-то откуда-то - из космоса или с другой планеты - наберем абсолютно честных, профессиональных, патриотичных госслужащих, которые будут работать за 6,5 тыс. грн. Столько в среднем получает рядовой инспектор в каждом регионе, - сказал он.

По словам главы таможенной службы, повышение зарплат - “пошаговый путь“.

Таможня должна работать лучше, обеспечивать лучший сервис и в том числе собирать больше средств в государственный бюджет, но из этого государственного бюджета должны финансироваться как реальные зарплаты (рыночные зарплаты)... так и реальные расходы на содержание таможни, - считает Нефедов.

Напомним, в Украине заработала новая Государственная таможня. В ведомстве рассказали об изменениях в таможенной службе.

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Теги: Нефедов, таможня, зарплата
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Комментариев (6)
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bertal    10.12.2019, 19:46
Оценка:  +1
bertal
Пенсионеры в помощь)))) Скоро работающих в бюджетных организациях будет ноль, только "предпенсионный возраст" и пенсионеры))) политика экономики страны еще не на такое способна)))))
Woodbrother    10.12.2019, 19:23
Оценка:  +2
Woodbrother
Дядя никак не может понять - нужны не честные таможенники, а антикоррупционно сделанные законы. Если таможенник своей властью может что то разрешить или запретить- значит взятки будут стопудово.
Rangol    10.12.2019, 19:48
Оценка:  -2
Rangol
Да, согласен украинский фригидный таможенник согласно кодекса майдауна ничего не может запрещат, а только разрешать контрабанду, ну там наркотики, горилка, сигареты, валюта для хероев Укрины. Слава Героям!
bertal    10.12.2019, 20:15
Оценка:  0
bertal
а в вашей стране по другому?
Херсонець    10.12.2019, 19:20
Оценка:  0
Херсонець
А навіщо кодекс кримінальний кодекс існує,вони що помазаники особливі,пересадіть з півсотні скотів,але ні вони мабуть діляться.
Rangol    10.12.2019, 19:19
Оценка:  -4
Rangol
Честные все остались на Донбассе, а цель майданов побольше рacпиздить прикрываясь фригидностью. После объединения Украины проживающим ныне на территории подконтрольной Киеву запретить 40 лет занимать государственные и управленческие должности
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