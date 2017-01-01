Убийство Даши Лукьяненко: Обвиняемый заявил, что признался под пытками

Единственный обвиняемый отказался от своего признания, заявив, что его пытали полицейские.

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Николай Тарасов, который является обвиняемым в деле об убийстве 11-летней Даши Лукьяненко, заявил, что не убивал ребенка. Данное заявление он сделал во вторник, 10 декабря, в Раздельнянском районном суде Одесской области, где начался судебный процесс по этому делу, пишут “Факты“.

Главный и единственный подозреваемый в убийстве 11-летней жительницы поселка Ивановка 22-летний Николай Тарасов, который после задержания признался в преступлении, заявил, что отказывается от своих слов. По его словам, девочку он не убивал и не прятал ее тело (тело Даши нашли в выгребной яме в его доме), а вину взял на себя, потому что полицейские его били и требовали от него признательных показаний. Он подчеркнул, что изначально правоохранители многократно проводили обыски в его доме и ничего не находили.

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В адрес суда поступило заявление адвоката обвиняемого об отложении заседания в связи с занятостью в другом уголовном производстве. Судебная коллегия под председательством Анатолия Панчука удовлетворило просьбу защитника, слушания перенесены на среду, 11 декабря.

Тарасова обвиняют сразу по четырем статьям Уголовного кодекса Украины: незаконное лишение свободы несовершеннолетнего (ч. 2 ст. 146), покушение на ее изнасилование (ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 152), убийство (п. П. 2, 9, ч. 2 ст. 115) и надругательство над ее телом (ч. 1 ст. 297).

Напомним, в честь убитой Даши Лукьяненко в Ивановке появилась скульптура ангела.

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