Слуги народа внесли в Раду законопроект по особому статусу Донбасса

Текста документа на сайте парламента еще нет, но, видимо, "слуги" намерены продлить действие старого закона.

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Руководство фракции “Слуга народа“ в Верховной Раде Давид Арахамия и Александр Корниенко зарегистрировали в аппарате парламента законопроект о внесении изменений в закон “Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей“. Об этом говорится в “карточке“ документа на официальном сайте парламента.

Текста законопроекта на портале Верховной Рады пока нет, но, вероятно, речь идет о продлении действия закона, который уже давно существует, но так и не вступил в действие.

Напомним, в центре Киева митингуют против “особого статуса Донбасса“. Сбор митингующих был на площади возле театра им. Ивана Франко.

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