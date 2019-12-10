Вспышка гепатита в Чернигове: количество больных продолжает расти

На данный момент гепатитом заболел 41 человек: среди них 30 школьников и 11 взрослых.

В черниговской школе школе №7 число заболевших вирусным гепатитом типа А возросло до 41 человека. Это на семь заболевших больше, чем по состоянию на 26 ноября. Об этом во вторник, 10 декабря, сообщил Черниговский областной лабораторный центр МОЗ Украины.

"По состоянию на 10.12.2019 г. зарегистрирован 41 больной, среди них 30 детей и 11 взрослых. Больным поставлен диагноз "вирусный гепатит А"средней степени тяжести, подтвержденный лабораторно. У 35 больных диагноз подтвержден иммунологически. Госпитализированы 39 больных", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на сегодня из стационара выписан 31 человек. Противоэпидемические мероприятия продолжаются.

Напомним, 25 октября стало известно о вспышке гепатита в школе №7 Чернигова. Изначально сообщалось о 13 заболевших – 12 школьниках и одной сотруднице столовой. Позже количество больных увеличивалось.

Позже стало известно, что полиция возбудила уголовное производство по факту нарушения санитарных норм. Санкция статьи предусматривает штраф или арест на срок до шести месяцев или ограничения свободы сроком до трех лет.

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