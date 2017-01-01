Пожар в Одессе: Кабмин выделит четыре миллиона

На заседании правительства указанные средства будут направлены Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям и Одесской облгосадминистрации.

На заседании правительства в среду, 11 декабря, рассмотрят вопрос о выделении почти 4 млн гривен на ликвидацию последствий пожара в Одесском колледже и компенсацию семьям погибших, сообщается в пресс-службе Кабмина.

"Правительство поддержит пострадавших и их семьи. Вместе с тем расследование трагедии, определение ответственных - это вопрос наивысшего приоритета ", - цитирует пресс-центр премьер-министра Алексея Гончарука.

После одобрения на заседании правительства указанные средства будут направлены Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям и Одесской облгосадминистрации из резервного фонда Государственного бюджета Украины.

Одноразовую денежную помощь получат семьи лиц, которые погибли и лица, которые пострадали вследствие пожара в Одессе. Деньги будут выделены в ближайшее время, выделение средств возложено на Департамент социальной и семейной политики Одесской областной государственной администрации.

Напомним, что ранее стало известно, что в сгоревшем здании в Одессе все огнетушители хранились под кроватью у коменданта. Правоохранители не обнаружили ни одного огнетушителя в коридорах и аудиториях, зато нашли склад под кроватью у коменданта.

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