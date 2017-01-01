Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Пожар в Одессе: Кабмин выделит четыре миллиона

Комментариев: 0
На заседании правительства указанные средства будут направлены Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям и Одесской облгосадминистрации.
Пожар в колледже Одессы
Пожар в колледже Одессы
dumskaya.net
 
На заседании правительства в среду, 11 декабря, рассмотрят  вопрос о выделении почти 4 млн гривен на ликвидацию последствий пожара в Одесском колледже и компенсацию семьям погибших, сообщается в пресс-службе Кабмина.
 
"Правительство поддержит пострадавших и их семьи. Вместе с тем расследование трагедии, определение ответственных - это вопрос наивысшего приоритета ", - цитирует пресс-центр премьер-министра Алексея Гончарука.
 
После одобрения на заседании правительства указанные средства будут направлены Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям и Одесской облгосадминистрации из резервного фонда Государственного бюджета Украины.
 
Одноразовую денежную помощь получат семьи лиц, которые погибли и лица, которые пострадали вследствие пожара в Одессе. Деньги будут выделены в ближайшее время, выделение средств возложено на Департамент социальной и семейной политики Одесской областной государственной администрации.
 
Напомним, что ранее стало известно, что в сгоревшем здании в Одессе все огнетушители хранились под кроватью у коменданта. Правоохранители не обнаружили ни одного огнетушителя в коридорах и аудиториях, зато нашли склад под кроватью у коменданта.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Одесса, пожар, Кабмин Украины, компенсация, ГСЧС
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь