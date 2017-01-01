В Украине резко вырос спрос на электрокары

За 10 месяцев 2019 года украинцы купили и поставили на учет 6247 электромобилей. Спрос на легковые электромобили вырос на 47%.

С начала 2019 года по ноябрь в Украину ввезли и зарегистрировали 6958 электромобилей: за год спрос на легковые электромобили вырос на 34%, на коммерческие - на 62%, сообщает сайт Укравтопрома.

Отмечается, что доля секонд-хенда среди ввезенных электромобилей составила 92%, а в части коммерческих еще больше - 96%.

Самым популярным легковым автомобилем в Украине остается Nissan Leaf (3030 авто пополнили автопарк страны).

В топ-3 также вошли Tesla Model S - 552 шт. и Volkswagen E-Golf - 325 шт.

Замкнули топ-5 BMW i3 - 322 шт. и Fiat 500e - 293 шт.

За 10 месяцев 2019 года украинцы купили и поставили на учет 6247 электромобилей, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос на легковые электромобили вырос на 47%.