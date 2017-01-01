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В Украине резко вырос спрос на электрокары

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За 10 месяцев 2019 года украинцы купили и поставили на учет 6247 электромобилей. Спрос на легковые электромобили вырос на 47%.
Спрос на легковые электромобили вырос на 47%.
Спрос на легковые электромобили вырос на 47%.
itc.ua
 
С начала 2019 года по ноябрь в Украину ввезли и зарегистрировали 6958 электромобилей: за год спрос на легковые электромобили вырос на 34%, на коммерческие - на 62%, сообщает сайт Укравтопрома.
 
Отмечается, что доля секонд-хенда среди ввезенных электромобилей составила 92%, а в части коммерческих еще больше - 96%.
 
 
Самым популярным легковым автомобилем в Украине остается Nissan Leaf (3030 авто пополнили автопарк страны).
 
В топ-3 также вошли Tesla Model S - 552 шт. и Volkswagen E-Golf - 325 шт.
 
Замкнули топ-5 BMW i3 - 322 шт. и Fiat 500e - 293 шт.
 
За 10 месяцев 2019 года украинцы купили и поставили на учет 6247 электромобилей, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос на легковые электромобили вырос на 47%.
 
Напомним, Германия стала европейским лидером по продажам электромобилей.
 
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Теги: автомобили, транспорт, Импорт, электромобили
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Источник: korrespondent.net

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