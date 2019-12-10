Особый статус Донбассе: в Раде появился проект

Законопроект предусматривает продления действия закона об особом статусе Донбасса до конца 2020 года.

В Верховной Раде уже появился проект, который должен продлить действие закона об особом статусе Донбасса на один год, сообщил во вторник, 10 декабря, нардеп от Слуги народа Александр Корниенко, пишет УП.

Проект закона Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей зарегистрировали в Раде сегодня.

Его инициаторами являются лидер фракции Слуга народа Давид Арахамия и глава партии Александр Корниенко.

Законопроект предусматривает продления действия закона об особом статусе Донбасса до конца 2020 года.

В конце 2019 года прекращает действие закон Украины об особом статусе Донбасса, который вступил в силу 18 октября 2014 года сроком на 3 года. 4 октября 2018 года Верховная Рада его продлила еще на год.

Документ предусматривает, что особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донбасса вступает в силу только после вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины.

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