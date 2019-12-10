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Украину в США представят 15 лучших стартапов

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Жюри выберет 19 декабря 15 лучших стартапов - победителей конкурса, которые получат билет на участие в конференции.
Украину представят 15 стартапов
Украину представят 15 стартапов
24tv.ua
 
На 10 глобальной конференции Startup Grind Global 2020 в Кремниевой долине США Украину представят 15 технологических стартапов, сообщили в пресс-службе министерства цифровой трансформации.
 
Для участия в конкурсе стартапам необходимо заполнить онлайн анкету до 12.00 16 декабря 2019 года. Полученные онлайн-анкеты жюри рассмотрит с 16 по 19 декабря и отберет 25 лучших из них для дальнейшего питчинга вживую и окончательного отбора. 
 
Сообщается, что 19 декабря состоится питчинг-сессия, на которой жюри выберет и объявит 15 лучших стартапов - победителей конкурса, которые получат билет на участие в конференции, выставочный стенд, промо участия в конференции и pr-поддержку организаторов, а также покрытие финансовых затрат на логистику. 
 
"Стать участниками программы могут зрелые стартапы, которые построили продукт, знают, что такое прибыль не понаслышке и готовы к масштабированию... Участники украинской делегации получат доступ к самым мощным деловым кругам - венчурным инвесторам, правительству и бизнесу. Возможность познакомиться лично с редакторами и учредителями ведущих технологических мировых медиа, сформировать сеть менторов, найти партнеров и сотрудников и влюбить в свой продукт двухмиллионное мировое сообщество Startup Grind", - отметили в Минцифры. 
 
Startup Grind Global 2020 будет проходить с 9 по 12 февраля 2020 года в Кремниевой долине в США. В мероприятии принимают участие 300 команд из более чем 125 стран мира, которые презентуют свой продукт.
 
Сообщалось, что глава Минфина Оксана Маркарова объяснила, как будет работать фонд стартапов, о начале финансирования которого накануне заявил премьер-министр Алексей Гончарук.
 
Отметим, о создании фонда стало известно еще в июле при Кабмине Владимира Гройсмана.

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Теги: США, Минфин, бизнес, конференция, стартап, Оксана Маркарова
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
VSHIVANKA    10.12.2019, 21:41
Оценка:  -1
VSHIVANKA
ЗАБИВАЕШЬ В ПОИСКОВИК " УКРАИНА - ХОЛОПЫ " И ВУА ЛЯ !!!
НЕСКОЛЬКО ДЕСЯТКОВ СТАРТАПОВ В КАРТИНКАХ ПОКАЗЫВАЮЩИХ СУЩНОСТЬ НЕРАБОВ .....)))
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