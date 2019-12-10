На Одесчине открыли мемориал морпехам

Капеллан 35-й бригады отец Александр провел панихиду, после чего родственники погибших бойцов получили награды за своих сыновей.

На территории военного городка Одесчины в поселке Дачное открыли мемориал в честь павших в боях морских пехотинцев 35-й отдельной бригады морской пехоты, пишет во вторник, 10 декабря, пресс-центр Министерства обороны.

Композиция мемориала состоит из нескольких элементов, в которых присутствует атрибутика, характерная именно для морских пехотинцев: берет, якорь, корабельная рында. На фоне военной символики отдельно выделяются журавли, поднимающиеся в небо.

На церемонии открытия мемориала участники почтили павших морпехов минутой молчания и возложили венки и цветы.

Капеллан 35-й бригады отец Александр провел панихиду, после чего родственники погибших бойцов получили награды за своих сыновей. В частности, медалью "Защитнику Отечества" были посмертно награждены: лейтенант Андрей Барсуков, старший сержант Иван Сакаль, старший матрос Денис Козьма, матрос Александр Бердник, матрос Михаил Кобец, матрос Александр Ляшок.

Напомним, в городе Калуш Ивано-Франковской области открыли мемориальную доску в честь капитана из дивизии CC Галичина.

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